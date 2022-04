Sport Support Arnhem geeft sportkleding een tweede leven

Aan de Rijn is sinds dit jaar Sport Support Arnhem neergestreken. De stichting zamelt tweedehands sportkleding in en geeft het gratis door aan mensen die het kunnen gebruiken. Een inkomenstoets is niet nodig. Sportclubs zijn enthousiast. De inzamelcontainers van het sympathieke initiatief zijn al op 14 plekken in de stad geplaatst.

Door Hilde Wijnen

Sport Support Arnhem bestaat nog geen jaar, maar groeit als kool. Het kersverse hoofdkwartier aan de Nieuwe Kade is gevestigd in een oude drukkerij en herbergt al een aardige hoeveelheid kleding, schoenen en andere sportbenodigdheden. Te midden van die kleurrijke verzameling hockeysticks, tennisschoenen en voetbalshirts vertellen initiatiefnemers Dènis, Karin en Charlotte hoe ze op het idee kwamen gratis sportkleding uit te delen én hoe ze het voor elkaar kregen in korte tijd zo groot te groeien.

een-tweetje

“Bij de voetbalvereniging van de kinderen was de voorraadbak van de gevonden voorwerpen beter gevuld dan de gemiddelde sportwinkel”, trapt Dènis af. “Maar al dat spul gaat uiteindelijk de prullenbak in. Kan dat niet beter? Met die vraag begon het voor mij.” Charlotte: “Bij mij waren het de kinderen, want die groeien maar door. Elke zes maanden sta je nieuwe schoenen of shirts te kopen. Wat doe je met de kleding die te klein is?” “Het stapelt zich op in de kast,” vindt ook Karin. “Zonde! En we zijn natuurlijk niet de enige bij wie dat zo is.”

Een een-tweetje, aldus Dènis, het plan om gebruikte, zo goed als nieuwe sportkleding weg te geven. De drie begonnen een inzameling bij de clubs van hun kinderen, voetbalvereniging SML en hockeyclub Upward. Dat leverde algauw een paar kleedkamers vol sportkleding op én de bevestiging dat hun idee levensvatbaar was. “Het maakt niet uit met wie we praten, iedereen vindt het leuk en vraagt wat ze voor ons kunnen doen” vertelt Charlotte.

Een van de eersten met wie Sport Support Arnhem sprak was De Arnhemse Uitdaging, een netwerk van vrijwilligers uit het bedrijfsleven dat initiatieven uit de samenleving koppelt aan lokale bedrijven en fondsen. Dènis: “De mensen van de Arnhemse Uitdaging hebben ons geholpen met stickers, posters en flyers maken. En deze ruimte, daar zijn we ook via hen terecht gekomen.”

Sporten voor iedereen

Het doel van Sport Support Arnhem is dat iedereen, kinderen en volwassenen, moet kunnen sporten, ongeacht zijn of haar financiële situatie. “Als je begint met hockey,” legt Charlotte uit, “ben je zo 100 euro verder. Stick, beschermers, shirt, en dan moet je nog maar afwachten of je het leuk vindt ook! Niet iedereen kan dat zomaar betalen. Dat zie ik ook in mijn omgeving.” Karin: “Maar ook uit het oogpunt van duurzaamheid kun je bij ons terecht, hoor! Spullen halen en daarna weer terugbrengen, het mag.”

Sportkleding doneren kan in een van de 14 containers in de stad. De locaties zijn te vinden op de website van Sport Support Arnhem. “Die containers zijn deels van onszelf, deels van PreZero,” vertelt Dènis. “Het vervoer van de ingezamelde kleding doet Brouwerij Durs samen met Sportbedrijf Arnhem. Die laatste is ook partner geworden. Het Sportbedrijf zorgt nu voor de buitenlocaties. Het is allemaal heel snel gegaan. Er is veel enthousiasme, maar we zijn zelf ook erg actief. Als iemand zijn vinger opsteekt, dan doe we mee.”

Samenwerken

Behalve Sportbedrijf Arnhem en De Arnhemse Uitdaging, werken ook Vitesse en Decathlon inmiddels mee met het initiatief. Vrijwilligers voor het sorteren en uitdelen van de kleding zijn er ook. Dènis: “Die vinden we via sportverenigingen en -clubs en via Facebook. We hebben ook al een keer samengewerkt met het AZC. Dat was heel leuk. En Scalabor heeft aangeboden de kleding voor ons te wassen!”

Zo helpt iedereen een handje mee. En er stappen volgens Dènis nog steeds organisaties en mensen aan boord. “Via het Sportbedrijf zijn we bij de AdviesBrigade terecht gekomen. De vrijwilligers die daar werken, hebben ervaring met besturen en zijn echte specialisten. De organisatie koppelt vragen aan mensen. Zo wilden wij graag meer structuur aanbrengen in onze stichting. De AdviesBrigade helpt ons met het schrijven van een beslisdocument.”

Mensen die gebruik willen maken van het kledingaanbod kunnen per mail, telefoon of tijdens een bezoek aan de Nieuwe Kade hun wensen kenbaar maken. Er is ook mogelijkheid dit anoniem te doen. “Het is inspirerend en hartverwarmend om dit te doen”, vertelt Karin. Dènis knikt. “Mensen zijn zo blij met wat ze krijgen en daar worden wij dan weer blij van.” Charlotte: “Laatst kregen we een tas van iemand die aan elk item een briefje had gehangen. Zet ‘m op, stond er op. Of: hopelijk kun je hiermee heel hard rennen. Dat iemand daar over na heeft gedacht, dat is zó mooi!”

www.sportsupportarnhem.nl