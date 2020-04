Drieluik coronatijd [opinie]

In deze tijd van crisis, die voor iedereen surrealistisch is, is samen kijken naar oplossingen zeer belangrijk. Dit moet zaken overstijgen als culturele achtergrond, of je arm of rijk bent, je politieke voorkeur en ga zo maar door. Daarom drie meningen van mij over drie verschillende zaken die nu spelen.

Door Martijn van Butselaar

Support your locals

Steun uw lokale ondernemers! Dit is zeer belangrijk, aangezien we ook na de crisis een levendige stad willen hebben. Met de werkgelegenheid die het biedt, de belastingen die het de stad opbrengt en leuke evenementen die het oplevert. De actie Support your locals juich ik dus zeer toe. Al heb ik wel een kritische noot: er mag ook meer worden gekeken naar de mensen met een kleinere portemonnee.

Vaak zijn de producten duurder dan van de grote jongens op de markt, dus niet voor iedereen betaalbaar. Het zou mooi zijn als de ondernemers die het kunnen, food bijvoorbeeld, een actie zouden beginnen voor mensen met een Gelrepas. Zo maak je er een win-winsituatie van, want: én je pakt wat extra klandizie én de mensen die bijvoorbeeld normaal niet bij je kunnen eten kunnen dat nu een keer wél. #Samensterkinarnhem.

Koken voor het Stoelenproject

Samen met Karima Azoubay (PvdA Arnhem) kook ik op de zondagen gedurende de Coronacrisis voor de daklozen van het Stoelenproject. We krijgen dit eten gesponsord door de supermarkt Mediterranee en de Marokkaanse moskee Nour al Houda. Dit vind ik heel gaaf, want hiermee laten we echt zien dat we het samen doen in Arnhem. De daklozen van het Stoelenproject mogen tijdens de crisis eerder naar hun slaapplek, en wij vonden dat ze voor het slapen gaan in ieder geval een warme maaltijd moesten hebben gehad. Het is zeer dankbaar werk om te doen, want in deze tijd (eigenlijk altijd, hoop dus dat we van deze crisis leren) kan deze kwetsbare groep wel wat extra aandacht krijgen. #Samensterkinarnhem.

Politiek

Persoonlijk ben ik zeer voor een Coronadebat. Ondanks dat ik vertrouwen heb in ons college van B&W, heb ik ook nog wel wat kritische vragen (daarvoor zitten we ook in de raad, het hoogste orgaan van de stad) over de maatregelen en zaken die zeer belangrijk zijn, juist nu! Rechtstreeks debatteren en om opheldering vragen is dan gewoon het beste. Neem bijvoorbeeld hygiëne, zorg voor ouderen of handhaving. Nou kan ik me voorstellen dat de partijen die ouderen in hun gelederen hebben, niet zitten te wachten op een debat in de raadzaal, al zou het moeten kunnen met de restricties die het crisisteam van de regering heeft gegeven. Het stadsbestuur is wat mij betreft een vitaal beroep.

Maar als sommige partijen dit echt niet willen, bijvoorbeeld uit angst, dan moet het op zijn minst via een live verbinding worden georganiseerd. Het kan niet zo zijn dat we normaal over een park uren kunnen discussiëren en over zaken die nu zeer belangrijk zijn aangaande de crisis niet. Dus laten we naar een oplossing zoeken die voor alle partijen werkbaar is, en nu niet gaan nuilen voor eigen politiek gewin, want daar wordt het voor de stad ook niet beter van. #Samensterkinarnhem

Samen

Laten we vooral kijken hoe we samen kunnen werken, samen kunnen zorgen en samen sterk zijn!

Quote Loesje: “ Maak de tien verschillen”!

—–

Martijn is fractievolger bij Arnhem Centraal en schrijft elke week zijn bevindingen op De Moeilijke Bril waar dit opiniestuk eerder verscheen.

