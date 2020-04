Buurtinitiatieven in coronatijd – deel 2

Best bijzonder, die enorme creativiteit die is losgebarsten! En het lijkt erop alsof iedereen zich nog steeds extra inspant om alternatieven te bedenken, extra zorg te bieden, of gewoon iets leuks te organiseren voor wat welkome afleiding. Afgelopen week deelden we al een top 10 van de mooiste initiatieven die we voorbij zagen komen. En daar gaan we nog even mee door. Want er valt nog steeds veel te ontdekken in de Arnhemse wijken.

Ideeënmakelaars Arnhem en Praktische Zaken

Van alles dat de Ideeënmakelaars Arnhem en Praktische Zaken in Arnhem voorbij zagen komen, geven ze een overzichtje van de mooiste initiatieven op een rij:

❤️ Twee leerlingen van dansschool De Vloer geven een dansvoorstelling op de stoep in plaats van in het Stadstheater.

❤️ Studenten Fysiotherapie van de HAN zetten de Quarantrain op om mensen mentaal en fysiek fit te houden en bereiken wereldwijde samenwerking.

❤️ Onder het motto ‘Doe gewoon iets wat je leuk vind!’ gaat studente Mijke de straat op en fotografeert anderhalve-meter-portretten .

❤️ Vrijwilligers sluiten zich aan bij de D3rde Verdieping-Hart voor Zingeving en bieden een luisterend oor in de coronacrisis.

❤️ Student Sander Bos zette het hardgroeiende platform: studentenhelpenstudenten.nl op.

❤️ Van het één kwam het ander en zo regelde Richard meer dan 150 laptops voor thuisgebruik.

❤️ Via platform #support your locals kunnen locale ondernemers hun initiatieven in Arnhem aanbieden.

❤️ Paulin Vos beschilderd de ramen van De Herbergier, een woonplek voor demente bejaarden. Nieuwe tekenaars zijn welkom!

❤️ Doneer voor een Speelgoedbox voor kinderen van ouders in vitale beroepen.

❤️ Doe mee aan de Lego Challenge! Laat zien wat je bezig houdt door middel van een Legopoppetje.

❤️ Naast de kastjes voor boeken in de wijk zijn er nu ook kastjes om Stekjes te delen in de wijk, dat scheelt naar de winkel gaan.

❤️ In Monnikkenhuizen is een sportparcours uitgezet in de buurt.

Afbeelding: buurtbewoners aan de Sweerts de Landasstraat/Zypendaalseweg zorgden voor wat bescherming voor het beeld van Mr. Pieter Gerbrand van Tienhoven

Verder is natuurlijk super dat bestaande initiatieven zoals de Stadslandbouw Mooieweg op 1,5 meter afstand een manier hebben gevonden om de Voedselbank te blijven voorzien van groenten en fruit . Vrijwilligers zijn altijd welkom!

En wist je dat er op 4 mei om 19: 58 uur massaal trompet wordt gespeeld? Voorafgaand aan de 2 minuten stilte voor de herdenking om 20:00 uur. Op facebook staat een oproep om mee te doen als je een trompet hebt. Zo kunnen we toch wat meer feestelijkheid geven aan de bevrijding.

Heb je ook een idee of ben je al begonnen? Laat het hen weten dan helpen ze graag verder op weg.

Lees ook deel 1 van de buurtinitiatieven!

——

Deze content is een initiatief van Praktische Zaken en Ideeënmakelaars Arnhem, ondersteuning voor burgerinitiatieven in Arnhem. Hun gezamenlijke telefoonnummer is 026 23 44 111.

Dit artikel is eerder gepubliceerd op Onderaf.nl – een sociale onderneming dat mediaconcepten in het sociaal domein ontwikkelt.

