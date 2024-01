DWS en Krachtstroom026: open dag Korianderstraat

De Malburgse amateurmuziekvereniging DWS (Door Wilskracht Sterk – sinds 1965) heeft al decennia een oefenruimte in een wit gebouwtje aan de Veerpolderstraat. Maar de muziekvereniging moet daar weg omdat de gemeente op die locatie woningbouw heeft gepland. Binnenkort neemt de vereniging tijdelijk intrek in een voormalig ROC pand.

Kunst Muziek & Friet

Korianderstraat 81 zet op 20 januari zijn deuren open. In het voormalige ROC-pand in Malburgen laten de huidige huurders zien wat ze kunnen: kunst en muziek. Een van de kunstenaars doet er op deze open dag nog een schepje bovenop: hij bakt gratis friet voor iedereen die dat wil!

Na de verhuizing van ROC Rijn-IJssel uit het pand aan de Korianderstraat is een groep kunstenaars in het pand neergestreken. Daarnaast neemt later dit jaar ook de Malburgse muziekvereniging DWS tijdelijk haar intrek in het gebouw.

Welkom op 20 januari

De verbouwing van de meeste ruimtes is inmiddels achter de rug. Daarom willen de huurders en de verhuurder van het pand, de stichting Krachtstroom026, buurtbewoners en andere belangstellenden uitnodigen om een kijkje te komen nemen. Zaterdagmiddag 20 januari van 13.00 uur tot 17.00 uur is iedereen welkom om een gratis frietje te eten, een potje te sjoelen en een kijkje te nemen in de ateliers. DWS zorgt voor een muzikale activiteit.

Reacties