Een nieuw wijkcentrum voor Malburgen

In de gerenoveerde wijk Malburgen in Arnhem ligt het verpauperde wijkcentrum De Hobbit. Met steun van de provincie wordt het gebouw gesloopt en vervangen door een multifunctioneel wijkcentrum met ruimte voor een gymzaal en 12 sociale huurwoningen. Met het programma Steengoed Benutten maakt provincie Gelderland werk van leegstand.

Gedeputeerde Peter Kerris: ‘Malburgen verdient een fijne en duurzame ontmoetingsplek. Het nieuwe wijkcentrum moet de wijk leefbaar houden en met de bouw van 12 sociale woningen houden we wonen betaalbaar in de wijk. Een goed voorbeeld van hoe gemeente en bewoners samen aan de slag gaan voor de buurt.’

Wonen en sporten

Het vervallen wijkcentrum De Hobbit zorgt al jaren voor overlast en onveiligheid in de buurt. Gemeente Arnhem wil het gebied herinrichten door het oude pand te vervangen voor een multifunctioneel gebouw met een wijkcentrum en een gymzaal. Dit is al jaren een wens van de wijkbewoners. Boven het wijkcentrum komen 12 sociale huurwoningen, die helpen in de aanpak van de woningnood in de stad.

Hittestress en warmtenet

Het nieuwe wijkcentrum wordt duurzaam en klimaatadaptief gebouwd. Het gebouw is gasloos en wordt aangesloten op het warmtenet. De ruimte rond het wijkcentrum wordt een groene ‘ecozone’ met wandelpaden, bomen en een waterberging, die zorgt voor verkoeling voor de hittestress in de zomer.

Steengoed Benutten

Gemeente Arnhem ontvangt 500.000 euro voor het nieuwe wijkcentrum in Malburgen. De bouw gaat voor de zomer van start. Naar verwachting wordt het wijkcentrum in 2023 opgeleverd. Peter Kerris: ‘Met Steengoed Benutten helpen we gemeenten de leegstand aan te pakken. Dat is hard nodig om wijken leefbaar te maken en de woningnood te lijf gaan. Meer woningen, minder leegstand!’

