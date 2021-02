8 maart is het Internationale Vrouwendag, dat dit jaar in het teken staat van IMPACT. Of beter gezegd: INVLOED MET IMPACT. De Arnhemse culturele instellingen Theater aan de Rijn, De Nieuwe Oost, Focus Filmtheater en Rozet besteden hier aandacht aan met een online portretreeks over vrouwen met impact. Doe ook mee!

Invloed met impact

Het doel is een online platform te creëren waarop diverse Arnhemmers (m/v/x) antwoord geven op de vraag: Welke vrouw heeft impact gehad op jouw leven en waarom? Iedereen kan meedoen en een video of foto met tekst inzenden over zijn of haar vrouw met impact. Alle inzendingen worden geplaatst op de speciale website: www.internationalevrouwendagarnhem.nl en vormen zo samen een online portretreeks over vrouwen met impact.

Hoe werkt het precies?

Maak een kort filmpje waarin je antwoord geeft op bovenstaande vraag. Wil je liever geen video maken? Stuur dan een foto van jezelf en een korte tekst over de vrouw die jou heeft beïnvloed.

Inzendingen mogen gemaild worden naar: communicatie@rozet.nl Doe dit uiterlijk 8 maart 2021.

Alle portretten worden via de gezamenlijke social media-kanalen verspreid en gedeeld.

Je mag je portret natuurlijk ook posten op jouw eigen social media, met #Invloedmetimpact #Internationalevrouwendag

