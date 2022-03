Eerste Arnhemse vegan maatpak gelanceerd

Het eerste vegan maatpak van het duurzame modelabel Aarden is vandaag gelanceerd. Aarden, sinds 2012 koploper op het gebied van duurzame maatpakken, heeft haar ruime assortiment maatkleding uitgebreid. Het innovatieve pak is helemaal vrij van dierlijke materialen. “We zijn blij en trots dat we nu de groeiende groep bewuste, stijlvolle consumenten een volledig vegan pak met een perfecte pasvorm kunnen aanbieden”, vertelt Erik Toenhake, eigenaar van Aarden.

Toenemende vraag

“We zien de vraag naar vegan pakken en jasjes enorm toenemen, zowel voor mannen als vrouwen. Traditioneel wordt er voor het binnenwerk, het borststuk en de schoudervulling van het jasje, gewerkt met paarden- of kamelenhaar. Dennis Vink, op Instagram beter bekend als Plantbased Dennis, vroeg of wij een vegan maatpak voor hem konden creëren en die uitdaging zijn we aangegaan. Samen met onze producent zijn we op zoek gegaan naar alternatieve materialen en zo ontstond het eerste exemplaar. Het resultaat is schitterend”, vertelt Toenhake.

Influencer Plantbased Dennis: “Eindelijk een duurzaam én vegan maatpak van de hoogste kwaliteit! Hier zat heel diervriendelijk Nederland op te wachten. Aarden heeft alles met zorg uitgezocht, de begeleiding van Erik was hartstikke fijn en het resultaat heeft al mijn verwachtingen overtroffen.”

Dankzij de verschillende vegan opties kan Aarden klanten die zich volledig diervrij willen kleden nu ook op hun wenken bedienen. Zo kunnen zij goed gekleed een positieve impact maken en bijdragen aan een eerlijke en duurzame wereld. Het assortiment aan stoffen en knopen dat diervrij is, bestaat momenteel uit linnen, katoen, gerecyclede katoen, bamboe en hennep stoffen en steennoot, hout, metaal en hergebruikte knopen

Over Aarden



Aarden is sinds 2012 pionier op het gebied van duurzame maatkleding. De plek waar mooie maatkleding en een betere wereld samenkomen. Het modelabel uit Arnhem biedt perfect op maat gemaakte trouwpakken, zakelijke pakken, overhemden, broeken, colberts, gilets, blouses, rokken, jurken en jassen.

Vanwege de grote impact van de mode-industrie op het klimaat en arbeidsomstandigheden kiest Aarden bewust voor het betalen van een eerlijk loon en voor productie in Tsjechië en Marokko. Door maatwerk aan te bieden, vindt er geen overproductie plaats en dragen klanten de kleding een stuk langer dan gemiddeld. Aarden draagt ook bij aan de circulaire economie vanwege het feit dat wanneer een pak klaar is om gerecycled te worden, het geretourneerd kan worden. Het oude pak krijgt dan een nieuw leven in een andere vorm en de klant ontvangt een tegoed van € 100,-.

Aarden werkt onder andere met stoffen met het GOTS keurmerk, BlueSign gecertificeerde stoffen en ook steeds vaker met gerecyclede stoffen. Deze hebben veel minder impact op het milieu vanwege hun circulariteit. De grondstoffen voor deze stoffen zijn onder andere gerecycled denim en gerecycled katoen dat afkomstig is van knipafval uit de modebranche. In samenwerking met Enschede Textielstad beschikt Aarden over een onderscheidende collectie gerecyclede stoffen. Stoffen met hun eigen verhaal, dat vertaald mag worden naar prachtige maatkleding.

Reacties