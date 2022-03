Jong lokaal talent op de planken tijdens 5e editie Rozessie

Op donderdag 17 maart vindt de vijfde editie plaats van het Arnhemse jonge makerspodium Rozessie. De 3e verdieping van Rozet verandert deze avond in een grote huiskamer, mét een podium. Hier krijgen jonge performers uit Arnhem en omgeving de kans om te laten zien wat ze in huis hebben. Ditmaal is er weer een lekker gevarieerde line-up, uiteenlopend van jazz viool tot eigenzinnige hiphop.

De podiumsessies duren elk ongeveer twintig minuten en tussendoor draait DJ Cos:φ lekkere plaatjes als muzikaal intermezzo. De hosting van de avond is in handen van Rain a.k.a. Yağmur, die eveneens een eigen performance verzorgt.

Rozessie is de plek bij uitstek om onder het genot van een hapje en een drankje contacten te leggen met andere jonge artiesten en creatieve geesten. Ook worden er video-opnames en foto’s gemaakt van de optredens, zodat deelnemende artiesten er ook nog eens een toffe registratie van hun optreden aan overhouden!

Line-up Rozessie – 17 maart 2022

Maria Isolina Cozzani – jazz viool

Maria Isolina Cozzani (1994) werd geboren in Ludwigsburg (Duitsland) en groeide op in de Italiaanse stad La Spezia. Ze begon op vroege leeftijd met vioolspelen en rondde haar studie klassiek viool af aan het Conservatorio di Musica Giacomo Puccini in La Spezia. Hierna studeerde ze jazz viool aan het Conservatorio Niccolò Paganini in Genève, waarbij haar interesse voor improvisatie toenam. Momenteel volgt Maria een masteropleiding aan ArtEZ University of the Arts in Arnhem, waarbij ze onderzoek doet naar vrije improvisatie, mixed media en uitvoering. Haar werk geeft uitdrukking aan haar muzikale persoonlijkheid als violiste, maar ook als beeldend maker en performer.

De kern van haar projecten heeft vaak het intrinsieke klankbereik van de viool als startpunt, tezamen met de houtresonanties en de texturen die ontstaan wanneer de strijkstokharen de snaren raken. Hierdoor creëert ze soms ook minder natuurlijke klanken die vrij dicht bij de wereld van elektronische muziek liggen.

Enkele van haar recente werken zijn onder andere “Steps to be taken in case of death”, een performance/geluidsinstallatie die een chirurgische operatie op een viool tentoonstelt, en “1142 km”, een vrije geïmproviseerde suite, waarbij ze samenwerkt met Pascal Burbach, Yunah Hahn, Matteo Traverso and Marie Weis.

Rain – jazz tot hiphop

Rain a.k.a. Yağmur (28) is een geboren Arnhemmer die ook wel bekendstaat als de hip hop Wikipedia. Kleurrijk in haar outfits, maar ook als persoon. Van muziekworkshops in het buitenland tot bunkersessies in het binnenland, deze muzikale duizendpoot staat overal. Tijdens haar performance gaat het er vooral om dat de essentie en de boodschap wordt overgedragen. “Alles groeit vanuit liefde, en dat moet je delen.” Rain ziet muziek als haar spirituele wapen waarmee ze eenieder bij elkaar wil brengen. Tijdens deze editie van Rozessie neemt ze het publiek gedurende haar performance mee op een muzikale reis van jazz richting hiphop.

Sekushi Boys – hiphop/rap

Sekushi Boys (vertaling: sexy jongens) is een muziekduo bestaande uit Sekushi Mecky en Sekushi Faust uit Amsterdam en Arnhem. Faust produceert beats en Mecky schrijft de teksten en is de lyrical frontman. Deze ‘best friends’ sinds de basisschool maken eigenzinnige raptracks die zich niet binnen een bepaald genre laten vatten. Hun eigen stijl ontwikkelt zich in snel tempo tot nieuwe vormen en ze wisselen moeiteloos tussen tunes stacked met bars en woordspelingen en melodische songs met een dreamy en vibey feel.

Wat: Vijfde editie van Rozessie

Waar: Op de 3e etage van Rozet Arnhem, Kortestraat 16, 6811 EP Arnhem

Wanneer: Donderdag 17 maart van 18:00 tot ongeveer 20:30 uur

Entree: Gratis, hapjes en drankjes aanwezig!

Over Rozessie

Rozessie biedt jonge artiesten en creatievelingen uit Arnhem en omgeving een podium om ervaring op te doen en nieuwe dingen uit te proberen binnen een gezellige huiskamersetting. Deelnemende artiesten mogen ook nieuwe acts aandragen voor komende edities, zodat iedere editie een lekkere bonte line-up heeft en artiesten het stokje onderling kunnen overdragen.

Rozessie is een initiatief vanuit Rozet en Jongin Arnhem. In 2022 staan er maar liefst 10 edities van Rozessie op de planning. Wil je meedoen als artiest of meer informatie ontvangen? Stuur dan een mailtje naar kaboul.vermijs@rozet.nl. De registraties van de vorige edities zijn hier te bekijken.

> Website Jongin Arnhem

Reacties