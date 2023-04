Eerste namen Hoogte80 Festival bekend gemaakt tijdens campagne lancering

o.a. Collectief KARMA, Fabian Franciscus, Andre Manuel en Theater Oostpool

Hoogte80 Festival vindt ieder jaar plaats in het gelijknamige stadspark in Arnhem. Met het mooiste uitzicht kunnen gasten genieten van een uitgebreide programmering met theater, muziek, dans, circus, literatuur en straattheater. Woensdag 12 april heeft Hoogte80 de eerste namen bekend gemaakt tijdens de campagne lancering. Van 18 t/m 21 mei zijn onder andere Collectief KARMA, Fabian Franciscus, Andre Manuel en Theater Oostpool te zien op het theaterfestival.

Maquette van Hoogte80

Tijdens de lancering, die plaatsvond in het Posttheater in Arnhem, stond de campagne en programmering centraal. Eind vorig jaar werd Hoogte80 Festival door de Gelderse Pauwenveer uitgeroepen tot één van de duurzaamste festivals van Gelderland. De geldprijs die Hoogte80 in ontvangst heeft genomen, helpt het festival dit jaar nog meer te focussen op duurzaamheid en toegankelijk. Reden genoeg om het thema van de campagne voor het festival dezelfde focus te geven. De campagne onder de naam ‘De Kleine Wereld’ bestaat uit een maquette van het theaterfestival, die op verschillende plekken in Arnhem te zien zal zijn. Tevens zijn kleine maquettes in de vijf thema’s van het festival (muziek, picknick, theater, dans en ontmoeting) uitgedeeld aan belangrijke partners van het festival.

Prijswinnende voorstelling

Het theaterduo Collectief KARMA, bestaande uit Karlijn van Kruchten en Maxime Schräder, was eerder dit jaar met hun voorstelling ‘Quarter Life Crisis’ al te zien tijdens het Café Theater Festival, waar zij tevens de publieksprijs hebben gewonnen. Tijdens de lanceringsavond hebben zij gasten, bestaande uit partners, vrijwilligers en andere connecties, een inkijkje gegeven in de voorstelling die zij in zijn geheel gaan geven op het Hoogte80 Festival.

Podium voor Arnhemse makers

Bezoekers van Hoogte80 Festival kunnen dit jaar extra lokaal talent bewonderen. Dit jaar opent het theaterfestival namelijk De Arnhemse Werkplaats, een podium waar nieuwe en oude Arnhemse makers komen optreden. Op dit nieuwe podium zullen onder andere Caro Ilias en Collectief Ludvik optreden met een theatervoorstelling.

Hoogte80 vindt plaats tijdens het Hemelvaartweekend van donderdag 18 tot en met zondag 21 mei. Het festival is vrij toegankelijk, maar voor de afzonderlijke voorstellingen zijn vooraf kaartjes te koop of kun je op het festival betalen via het betaal-wat-je-kan-systeem. Hier kies je een tarief dat past bij jouw portemonnee.

Reacties