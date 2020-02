Eet, drink en praat. Met volle mond. Dat mag.

De moed van imperfectie . Je leven is een kunstwerk. Je kunt er je hele leven aan werken. Jouw leven, perfect en imperfect. Imperfectie zorgt voor verbinding. Je hebt de ander nodig. Dát is de kracht van kwetsbaarheid. Ontdek jouw imperfecties. Accepteer ze, deal ermee. Maar leer ook te beseffen dat je aan je imperfecties kunt werken. Je kunstwerk is nooit af. En dat hoeft ook niet.

Ontmoet anderen, ontdek jezelf: ‘iederal’ biedt een breed en gevarieerd programma van events op het gebied van zingeving. Van interactieve lezingen, natuurevenementen, zang-, kunst- en muziekbelevingen tot gespreksdiners. Overal in het land, maar binnenkort in Arnhem.

Wat kost het?

€ 19,- MELD JE HIER AAN

Krap bij kas?

Wil je heel graag deelnemen, maar kan dat op dit moment financieel niet? Stuur een e-mail met je contactgegevens naar info@iederal.nl.

Waar?

Restaurant Verheyden

Verheyden is al sinds 1991 gevestigd in een oud monumentaal pakhuis; waar u zich even waant in rust en uit het zicht onttrokken van het winkelend publiek. Voordat cafe/restaurant Verheyden zich hier vestigde was het pand in gebruik door de ontwerper Bob Verheyden. Hij ontwierp tevens het meubilair voor het huidige restaurant waardoor Verheyden haar sfeervolle huiskamer gevoel heeft gekregen. Zowel binnen als buiten zijn de vele monumentale, jugendstill, details terug te vinden die de ambiance compleet weten te maken.



Wezenstraat 6, Arnhem