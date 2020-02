Klimaatcafé 6 februari – De temperatuur van de Stad

Het begint al een traditie te worden. Tijdens het eerste Klimaatcafé van het jaar steekt het platform Arnhem Klimaatbestendig de spreekwoordelijke thermometer in de stad. Op 6 februari is het podium van Showroom Arnhem voor bewoners, collectieven, bedrijven en overheden die zich inzetten om Arnhem weerbaar te maken voor klimaatverandering. Wat hebben zij in 2019 gedaan om wateroverlast, verdroging en hittestress te voorkomen en wat staat er voor het dit jaar op de planning?

De groene initiatieven op 6 februari:

De vrijwilligers van Stadslandbouw Mooieweg komen laten zien hoe ze de wijk Rijkerswoerd gaan vergroenen. De buurtconciërge van Arnhem-Zuid vertelt daarnaast hoe hij samen met bewoners een moes- en speeltuin in de Lieshoutstraat (De Laar) heeft aangelegd. Er wordt verder toegelicht hoe het landschap tussen landgoed Mariëndaal en de Rosandepolder wordt getransformeerd tot een natuur- en voedsel-inclusief woon- en werklandschap. Ook is er aandacht voor de duurzame herinrichting van de Apeldoornseweg, het vergroenen van de Groen van Prinstererstraat, de prachtige plannen voor Park Beek op de Paasberg én de klimaatactiviteiten van het Nederlands Watermuseum en de Burgemeesterwijk.

De gemeente Arnhem zal haar klimaatadaptieve ambities toelichten. Tijdens de avond wordt de duurzaamste hovenier van Nederland, het Arnhemse hoveniersbedrijf S-kwadraat, in het zonnetje gezet.

Het programma wordt gebruikelijk afgesloten met inspirerende pitches en een gezellige netwerkborrel.

Datum: donderdag 6 februari 2020

Tijd: 20.00 – 21.30 uur, deuren open vanaf 19.30 uur

Locatie: Showroom Arnhem, Langstraat 20

Entree gratis

www.arnhemklimaatbestendig.nl

Over Arnhem Klimaatbestendig

Platform Arnhem Klimaatbestendig inspireert en activeert Arnhemmers over hoe we de stad samen meer klimaatbestendig kunnen maken. Het platform bestaat uit de volgende organisaties: Gemeente Arnhem, Waterschap Rijn en IJssel, Waterschap Rivierenland, provincie Gelderland, Centrum voor Architectuur en Stedenbouw Arnhem, Natuurcentrum Arnhem, Netwerk Groen Arnhem, Le Far West landschapsarchitectuur, ROETEplannen, Studio EARTH.

