Eigenwijs gemaakte artikelen vind je sinds een jaar in de Klarestraat

Er komt een jubileum aan: voor eigenwijs gemaakte artikelen van meerdere (Arnhemse) kunstenaars en makers, kun je sinds februari 2022 naar het kleine winkeltje Eigenwijze Makers in de binnenstad. Hoe vergaat het de initiatiefneemsters Daisy en Arda?

Door Zefanja Hoogers

‘Het begon allemaal toen we merkten dat makers om ons heen niet goed wisten hoe ze zichzelf aan de man moesten brengen’, vertelt Arda. Ze zagen behoefte aan verbinding en zo ontstond het idee om met een creatief platform ook anderen kansen te bieden én elkaar te versterken. De dames kennen elkaar sinds hun studietijd bij ArtEZ en vol goede moed werd de eerste markt georganiseerd in jongerencentrum Willemeen. Toen de tweede editie in de maak was, brak de coronacrisis uit. ‘We hebben ook nog ongeveer een jaar als pop-up in Bizar Bazar kunnen bestaan (restaurant en hotel in de oude Lutherse kerk in de Spoorwegstraat, red). Maar los van het aankomende faillissement van dit bedrijf; eigenlijk wilden we ook met onze eigen ideeën groeien’, beschrijft Daisy. De oriëntatie op vastgoed startte.

Grote plannen, klein beginnen

In een winkel met uitbundige uitstraling in Berlijn, kregen ze eens een glaasje prosecco bij binnenkomst terwijl je achter in de winkel het atelier in kon kijken. ‘Fantastisch, de combi van winkel, atelier en de vrijgevochtenheid!’ Dát zouden ze wel willen: een culturele broedplaats, een makers gemeenschap, een inspirerende werkplaats waar kruisbestuivingen, ontmoetingen en gesprekken plaatsvinden en waar processen hoe iets gemaakt wordt ook zichtbaar zijn. ‘Met die gedachte gaan we ook verder, maar we beginnen klein.’ De wens om in de binnenstad te openen, kon waargemaakt worden door het SLAK: bijna een jaar geleden openden ze de deuren in de Klarestraat (‘Dat straatje van Radio Piet, weet je wel?’)

Wat is dan eigenwijs gemaakt?

‘Het woord zegt het natuurlijk al’, omschrijven Daisy en Arda. ‘We willen producten in onze winkel, die net even wat anders gemaakt zijn, die een beetje uit de bocht vliegen, die rauw zijn.’ Bij het aangaan van een samenwerking met een maker, kijken ze er dus naar welke mindset de kunstenaar wil uitdragen, en welke stijl, filosofie of subcultuur het uitstraalt. Ze vinden hergebruik en recycling erg belangrijk, maar vooral dat er een klik is.

Bij de Eigenwijze Makers vind je accessoires en drukwerkkunst die allemaal voldoen aan de eigenwijze ‘eisen’ van Daisy en Arda. De afdracht voor de makers is vervolgens heel schappelijk. ‘We vinden een eerlijke opbrengst belangrijk en willen toegankelijk zijn.’ Van de inkomsten die overblijven, worden vaste lasten betaald. ‘Hoewel we het niet voor onszelf doen, zou het leuk zijn er op den duur zelf ook iets aan over te houden. Het zou na groei mooi zijn als dat een main goal kan worden.’ Voor nu is het de bedoeling dat Eigenwijze Makers met het eenjarige jubileum ook een webshop in de lucht hebben.

—

Eigenwijze makers

Klarestraat 27A, 6811 DP Arnhem

wo. do van 12 – 17u

vrij. za. van 10.30 – 17u

