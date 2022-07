Eindelijk weer Sonsbeek Theater Avenue!

De zomervakantie is in Arnhem begonnen, maar vele Arnhemmers zullen er voor zorgen dat ze weer op honk zijn voor de 22e editie van het Sonsbeek Theater Avenue van donderdag 25 t/m zondag 28 augustus 2022. Deze vond voor het laatst in 2019 plaats: de organisatie heeft twee edities over moeten slaan. Tientallen voorstellingen, acts, muziek en lekker eten, drinken, dansen en chillen: voor groot en klein is het heerlijk om in het mooiste park van Arnhem te zijn. Met het grootste zomerterras!

Vier dagen festival

De SonsbeekTheaterAvenue is het oudste en leukste theaterfestival van Oost-Nederland, een hoogtepuntje in Arnhem, midden in de zomer. Het jaarlijks terugkerende, vierdaagse festival met theater, dans, muziek en cabaret vindt plaats in het Sonsbeek Park. Vele bezoekers weten de prachtige locatie te vinden. Voor groot en klein zijn er vele tientallen verrassende acts, betoverende voorstellingen en grappige gebeurtenissen.

Het publiek loopt rond en maakt een keuze uit de vele korte voorstellingen die op circa 50 verschillende plekken opgevoerd worden. In de nostalgische theatertenten en openluchttheaters kun je kijken en luisteren naar muziek-, cabaret- en theatervoorstellingen. Soms groots, dan weer klein en intiem. Je wandelt van de ene voorstelling naar de andere. Of je gaat in het gras zitten en geniet van de sfeer, de mensen en het park. Laat je leiden door het programma of laat je verleiden door de artiesten die parade maken en hun voorstelling als de beste aan de man brengen.

Er zijn leuke foodtrucks waar de heerlijkste gerechten worden bereid, en voor het eerst is brasserie de Avenue Moltogusto van de partij!

Spiegeltent Idolize

In de prachtige spiegeltent IDOLIZE zijn voorstellingen van o.a. Ludique!, Meiden van Los, Abba Fever, Joey en Emile Hartkamp, Frank Groothof en meer!

Open:

Donderdag, Vrijdag en zaterdag: 14.00 tot 00:00 uur

Zondag: 12.00 tot 00:00 uur

In augustus staat het programma online, check de website voor kaartverkoop en het laatste nieuws: www.sonsbeektheateravenue.nl

Reacties