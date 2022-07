Het is weer Summerprikko!

De zomervakantie is begonnen en in Presikhaaf betekent dat voor de derde keer zes weken lang Summerprikko! Een vakantie vol met sportieve, creatieve en andere toffe activiteiten voor kinderen uit de wijk. Lokale aanbieders haken aan om de jeugd tijdens de zomervakantie geen moment stil te laten zitten.

Capoeira of freerunnen, steppen of pizza bakken, graffiti workshop of een tour met de boer, moestuinkoken of het park in om kriebelbeestjes te zoeken: van Bieb3000 naar De Mammoet, van Natuurcentrum Arnhem tot het Cruyffcourt en overal daar tussenin is wat te doen.



De website www.summerprikko.nl staat ondertussen gevuld met programma en vult zich telkens nog aan met nieuwe activiteiten. Je vind daar een overzicht waarvoor je je allemaal kunt aanmelden! Op Instagram en Facebook kondigt Summerprikko ook telkens iets aan! Bijna alle activiteiten tot en met 4 september zullen gratis zijn, soms wordt er een kleine bijdrage gevraagd. Kijk snel op onze sociale media om ons te volgen. Fijne zomervakantie!

—-



Summerprikko is in 2020 tijdens de eerste corona zomer geïnitieerd door het samenwerkende netwerk in de wijk, onder regie van Sportbedrijf, Rijnstad en Rozet, ondersteund door de gemeente Arnhem. Ook deze derde editie hebben we weer zin in een overvolle zomer in beweging!



