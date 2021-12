Energierekening omlaag met behulp van energiecoach

Arnhemse minima kunnen gratis de hulp inroepen van een persoonlijke energiecoach. Die helpt met het blijvend verlagen van het energieverbruik. Uit ervaring blijkt dat huishoudens zo gemiddeld een paar honderd euro per jaar kunnen besparen op stroom en gas. Een goed idee, nu de gasprijs zo stijgt.

Hiermee helpt de gemeente Arnhemmers met een laag inkomen om te besparen op hun energieverbruik. Naar schatting leven in Arnhem meer dan 8500 huishoudens in zogenaamde ‘energiearmoede’. Cathelijne Bouwkamp, wethouder Duurzaamheid: ‘We vinden het belangrijk dat er sprake is van een inclusieve energietransitie. Iedereen die wil, moet energie kunnen besparen en zo bijdragen aan de CO2 reductie. We zien dat mensen met een laag inkomen dit nu niet kunnen. We helpen ze daarom met het naar beneden brengen van hun energieverbruik door ze te ondersteunen met een energiecoach.

Gratis energiecoach

Wie zich aanmeldt, krijgt de energiecoach op bezoek. Die geeft persoonlijk advies en past samen met de bewoner energiebesparende maatregelen toe. Zo krijgt de bewoner meer grip op zijn energierekening. De coach neemt producten mee zoals tochtstrips, radiatorfolie, ledlampen en meer. Zo kan je een paar honderd euro per jaar besparen. Die ervaring heeft de Energiebank regio Arnhem de afgelopen zes jaar opgedaan. Het blijkt ook uit een proef bij 38 huishoudens in de wijken Geitenkamp, Arnhemse Broek en Kronenburg/Vredenburg.

Aanpak energiearmoede

De gratis energiecoaches zijn onderdeel van de aanpak energiearmoede. Die stelde de gemeenteraad vorig jaar vast. ‘We hebben een budget van 1 miljoen euro uit het Klimaatfonds en hiermee willen we tot 2023 minstens 2500 huishoudens helpen om hun energieverbruik flink te verlagen’, aldus wethouder Bouwkamp. ‘Zo reduceren we 1,8 kiloton CO2-uitstoot. We verwachten ook financiële ondersteuning van de Rijksoverheid vanwege de stijgende gasprijzen. We moeten zorgen dat mensen juist nu mee kunnen doen en niet achterblijven. Mensen moeten hun energierekening kunnen betalen. Ook met de stijgende gasprijzen.’

Samenwerking met partners in de stad en in de wijken

De gemeente werkt voor dit project samen met de Energiebank regio Arnhem, KombiSOL, Rijn & IJssel Energiediensten en Spijkerenergie. Deze organisaties gaan aan de slag door aan te sluiten bij projecten en netwerken waarmee inwoners over de hele stad bereikt worden. De ‘Vroeg eropaf’-aanpak voor het voorkomen van problematische schulden en de Voedselbank Arnhem zijn daar voorbeelden van. Ze gaan ook gericht in de wijken aan de slag. Via wijkinitiatieven zoals de buurtmoestuin, wekelijkse bingoavond en de wijkkookclub, gaan ze laagdrempelig het gesprek met de inwoner aan over energie besparen. De ambitie daarbij is om energiecoaches uit de wijk in te zetten zodat inwoners met hun vragen terecht kunnen in hun eigen leefomgeving.

Brede aanpak

De aanpak energiearmoede staat niet op zichzelf. Zo worden er afspraken gemaakt met meerdere hulpverleners, die al in contact zijn met deze huishoudens. Wanneer de inwoner zich zorgen maakt over zijn energierekening, verwijst de hulpverlener deze door naar de Energiebank regio Arnhem. Het werkt ook andersom. Als de energiecoach vragen krijgt die niet over energie gaan, dan helpt de coach de inwoner de juiste ingang te vinden.

Meedoen?

Arnhemmers die de hulp van een energiecoach willen, kunnen zich aanmelden via www.arnhemaan.nl/energiecoach. De energiecoach van de Energiebank regio Arnhem neemt vervolgens contact op voor het maken van een afspraak. Je kunt ook energiecoach worden. Ben je geïnteresseerd in energiecoach worden of wil je meer informatie over het aanmelden? Kijk dan voor meer informatie op: www.arnhemaan.nl/energiecoach en www.energiebankregioarnhem.nl.

