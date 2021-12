‘Andere Arnhemmers’ delen gratis doorgeefboekje uit

Arnhem is een groene stadsbiotoop middenin en bovenop de natuur. We delen onze prachtige stad met honderdduizenden ‘Andere Arnhemmers’; beuken die via rodekoolzwammen met elkaar communiceren in Sonsbeek, vleermuizen die forenzen vanuit Meinerswijk, paardenbloemen die tussen stoeptegels door groeien en slechtvalken die torens voor rotsen aanzien. Om de Arnhemse stadsnatuur te vieren wordt vanaf 10 december het boekje ‘De man die bomen plantte’ gratis uitgedeeld.

De man die bomen plantte

‘Andere Arnhemmers’ is een ontluikend, groeiend initiatief dat mensen in contact brengt met alles wat leeft in de stad. Het gratis doorgeefboekje ‘De man die bomen plantte‘ is een cadeautje van Andere Arnhemmers aan iedereen die Arnhem een warm hart toedraagt. Het was de innige wens van de oorspronkelijke schrijver, Jean Giono (1895 – 1970), dat het verhaal werd doorgegeven. Daarom zag hij af van het auteursrecht. Met dit verhaal over een gewone man die bomen plantte, laat hij zien hoe we allemaal kunnen zorgen voor de wereld om ons heen en dat ook kleine acties een groot verschil kunnen maken.

In Arnhem hebben we ook een ‘Man die bomen plant’; Kees Kant. Hij verzamelde noten van een 135-jarige zwarte walnootboom en kweekte deze op op zijn balkon. Komend jaar worden deze bomen verspreid over Arnhem geplant.

Andere Arnhemmers

‘Wij zijn overal, ook al zie je ons niet. Wij maken jouw eten, ruimen je rotzooi op en bewonen jullie torens en tuinen. Wij zijn Andere Arnhemmers, je gevleugelde, stekelige, harige, wortelige of zwammige buur! ‘

Andere Arnhemmers is een initiatief van gemeente Arnhem in samenwerking met Studio Lakmoes en Groen Arnhem. De komende tijd hoor je meer van ze via mooie verhalen en belevingen. Kijk voor meer informatie op www.anderearnhemmers.nl en volg de Andere Arnhemmers op sociale media via @GroenArnhem.

Het boekje ‘De man die bomen plantte’ is vanaf vrijdag 10 december gratis verkrijgbaar op diverse plekken in Arnhem; onder andere bij Stadsboerderij Presikhaaf, Stadsboerderij De Korenmaat, bezoekerscentrum Molenplaats Sonsbeek, De Groene Vos, boekhandels en bibliotheken.

