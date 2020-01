Er klinkt Muziek bij de Buren

Zondag 2 februari 2020 klinkt er muziek bij je buren. Arnhem doet namelijk mee aan het landelijke huiskamerfestival Muziek bij de Buren. In zeven steden in heel Nederland openen mensen gastvrij hun deuren om samen met hun buren (en iedereen uit de stad) te luisteren naar muzikanten uit eigen stad. Alle muzikanten spelen drie mini-concerten van 30 minuten. Overal is de toegang gratis.

Hét huiskamerfestival van Nederland

In 110 huiskamers, van Lombok tot Rijkerswoerd geven Arnhemse muzikanten in totaal 330 optredens; als solist of in groepsverband, pop, jazz, elektronisch, rock, klassiek, singer-songwriter – vele muziekgenres passeren de revue. Het festival wordt geopend in Dudok om 12.00. Van 13.00 tot 17.30 zijn er concerten te beluisteren. Huiskamers en muzikanten sluiten de dag gezamenlijk af.

Opening

De dag wordt feestelijk geopend om 12.00 in Dudok (Koningstraat 40, Arnhem) met muziek van Plug&Play; een selectie van geweldige Arnhemse Urban artiesten die onder begeleiding van een gitarist een akoestische set spelen. Als bezoeker word je uitgenodigd om te participeren. Het belooft een gezellig en muzikale start van Muziek bij de Buren te worden. Vervolgens kunnen bezoekers de rest van de middag op pad naar de huiskameroptredens. Deze zijn op loop- en/of fietsafstand, waardoor je een route kan samenstellen. Leuk om met vrienden af te spreken of om nieuwe mensen te leren kennen in je eigen buurt.

Voorafgaand aan de opening serveert Dudok het Goedemorgen Arnhem! ontbijtbuffet à 12.50 pp inclusief verse sinaasappelsap en koffie of thee naar keuze. Zij gebruiken hiervoor verse streekproducten van onder andere Bakkerij Tom van Otterloo, slagerij Evers en Landwinkel IJsseloord. Om verzekerd te zijn van een plek, kan men reserveren via https://dudok.nl/

Huiskamerfestival

Het blijft natuurlijk bijzonder, dat je zomaar bij iemand die je niet kent naar binnen mag. En dan is er ook nog live muziek! Een fantastische combinatie. Zonder iemand te kort te willen doen, wijzen we jullie op de optredens van #ONCK (Graslaan 85) en de prachtige huiskamer op Parkstraat 43 (Spijkerkwartier). Voor het hele programma: zie vanaf 14 januari de online programmakrant of haal hem af bij één van de openbare locaties verspreid door heel Arnhem. Deelnemende huiskamers zijn te herkennen aan de rood/witte raamborden. Reserveren is helaas niet mogelijk. Zie je een raamposter met ‘Helaas we zijn begonnen’, betekent dit wachten op de volgende ronde.

Eindfeest

Muziek bij de Buren wordt in iedere stad afgesloten met een eindfeest. Dit is het uitgelezen moment voor alle deelnemers om de dag met elkaar door te nemen en af te sluiten. In Arnhem sluiten de huiskamers en muzikanten de dag gezamenlijk af op een besloten locatie.

Landelijke beweging

Wat in 2013 begon als een Arnhems initiatief is inmiddels uitgegroeid tot een landelijke beweging van steden die zich van hun meest muzikale en gastvrije kant laten zien. Op zondag 2 februari openen maar liefst 300 huiskamers in zeven steden hun deuren. Jonge talenten en ervaren muzikanten verzorgen samen ruim 900 optredens. Muziek bij de Buren is daarmee één van de grootste muziekfestival van Nederland. Belangrijker nog is dat Nederland een krachtig signaal uitzendt door deuren open te zetten en te zeggen: ‘Kom maar binnen en wees welkom!’.

Steden waar op 2 februari Muziek bij de Buren klinkt: Arnhem, Roosendaal, Rotterdam, Sneek, Uden, Vlaardingen en Weert.

Programma

12.00 – 12.45 Officiële aftrap in Dudok, Koningstraat 40 met muziek van Plug&Play.

13:00-17:30 Op pad naar buren en concerten door de hele stad.

18.00 – 21.00 Eindfeest voor deelnemende huiskamers en muzikanten.

De toegang is overal gratis.

Kijk op arnhem.muziekbijdeburen.nl of facebook.com/muziekbijdeburenarnhem/ voor nieuws en aankondigingen

