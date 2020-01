Expositie: Into nothingness… The disappearance of Arjen Kamphuis

Arnhem, 10 januari 2020 – Tijdens een speciale expositie van 24 januari tot en met 16 februari 2020 eren de vrienden van Arjen Kamphuis zijn bijzondere werk op het gebied van informatiebeveiliging.

De plotselinge verdwijning van Arjen Kamphuis, augustus 2018 in Noorwegen, is nog altijd omgeven door vele vragen. Er zijn veel theorieën, maar niemand weet wat er in die laatste dagen heeft plaatsgevonden. Volgens de Noorse politie is er sprake van een noodlottig ongeval.

Arjen Kamphuis was een welbekend IT-expert en onderzocht de gevolgen van ontwikkelingen op het gebied van wetenschap en technologie. Hij was ook zeer actief op het gebied van informatiebeveliging. In 2016 heeft hij het boek “Information Security for Journalists” uitgebracht die wereldwijd door journalisten gebruikt wordt.

Om zijn werk te eren organiseren vrienden van Arjen Kamphuis in samenwerking met kunstenaar Jillis Groen een expositie. De kunstenaar heeft, gebaseerd op foto’s van Dennis van Zuijlekom en onderzoek in Noorwegen, een serie schilderijen gemaakt over de verdwijning van Arjen Kamphuis.

Deze schilderijen worden tentoongesteld in de voormalig Christus Koning-kapel aan de Koningsweg, naast het hoofdgebouw van Hack42, een community waar Arjen Kamphuis persoonlijk bij betrokken was.

De expositie wordt geopend op vrijdagavond 24 januari en loopt door tot en met 16 februari. Diverse sprekers vertellen tijdens de openingsavond over hun vriend Arjen en wat hij voor hen betekent.

De vrienden van Arjen brengen, in overleg met zijn familie, ook een boek uit met Arjen’s beste schrijfsels. Dit boek is te koop tijdens de expositie.

Opening expositie: Vrijdag 24 januari 19:00 uur

Overige openingstijden expositie tot en met 16 februari:

Donderdag: 12:00 – 22:00 uur

Vrijdag: 12:00 – 22:00 uur

Zaterdag: 12:00 – 18:00 uur

Zondag: 12:00 – 18:00 uur

Op zondag 26 januari is de expositie gesloten.

Adres: Koningsweg 31a te Arnhem

Toegang: gratis

Boek: 25 euro

