Irene Braakman start crowdfundingactie voor familie in Australië

Irene en Jacqueline Braakman zijn zussen, opgegroeid in Arnhem. De een (Irene) woont in Giesbeek, de ander (Jacqueline) in Kangaroo Island in Australië. Het brengt de catastrofe aan de andere kant van de wereld dichtbij. Irene en Jacqueline Braakman hebben momenteel dagelijks meerdere malen contact.

De schuren rondom het huis van het gezin Lock-Braakman, dat twee kinderen telt, met een baby van nog geen maand oud, zijn door de brand grotendeels verwoest. Van de aardappeloogst waarmee in de dagelijkse broodwinning werd voorzien is niets meer over. Jacqueline en haar man verblijven inmiddels bij haar schoonmoeder, wachtend op het moment dat ze met de wederopbouw kunnen beginnen. Kangaroo Island is voor circa 1/3 verloren gegaan. Het huis van de schoonvader van Jacqueline Braakman is volledig verwoest (foto onder).

Irene: ’Ze hebben echt moeten vluchten voor de branden en hebben nauwelijks tijd gehad om spullen te pakken.’ Zij is op internet een crowdfundingactie gestart om haar familie in Australië een helpende hand toe te steken. ‘Vanuit Lathum is dat wel het minste dat ik kan doen. De verzekering zal ongetwijfeld een deel van de schade dekken, maar zodra de mogelijkheid zich voordoet willen ze met de wederopbouw beginnen. Ik hoop met de actie € 5.000,- op te halen.’

Doneren kan op nationaledonatiepagina.nl. De foto’s zijn van de hand van Jacqueline Braakman.

Dit delen:

Tweet



WhatsApp



Reacties