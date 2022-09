Fietsen door Arnhem en ook nog genieten van beeldende kunst

Het platform Beeldende Kunst Arnhem organiseert voor de vijfde keer de Kunstfietsroute op zondag 11 september van 11.00 – 17.00 uur. Zeventien beeldende kunstinstellingen openen de deuren voor kunstliefhebbers en nieuwsgierigen. Je bepaalt je eigen startpunt en route aan de hand van de fietsroutekaart of via www.beeldendekunstarnhem.nl/fietsroute

Etalages, ramen, galeries

Er is veel te zien en te doen. Zo zijn er tentoonstellingen en is er werk te zien in etalages, achter ramen van een aantal woonhuizen en in de meer traditionele galeries en kunstuitleen. Ook beelden in het centrum van Arnhem en beeldentuin aan de Utrechtseweg zijn opgenomen in de route. Voor de liefhebber zijn er poëzievoordrachten, muziek en rondleidingen. Niet alleen de tentoonstellingen, maar ook de plek of gebouw zelf is vaak bijzonder; het oude postkantoor in de Spijkerbuurt, de voormalige elektriciteitsfabriek in de wijk Het Broek en een oud bankgebouw midden in het centrum. Een bezoek aan een heel klein tentoonstellingsgebouwtje op het terrein Arnhems Buiten of aan de kunstwerkplaats waar kunstenaars wonen en werken in Presikhaaf. Het loont allemaal zeer de moeite. Deze vijfde editie van de kunstfietsroute belooft een zeer gevarieerde culturele middag met voor elk wat wils.

17 locaties

De 17 locaties Omstand, Galerie in de Kerkstraat, Plaatsmaken, Museum Arnhem, DE.GROEN, Circa…dit, toART, Wentelteefjes, Kunstwerkplaats Arnhem (KW37), Sonsbeek & State of Fashion, 171project.space, Het Blauwe Veld, P-OST, galerie-gang, Zijlstra Galerij, Yusef’s Schwärmer en Scarabee

Praktisch

Fietsroutekaart ophalen bij de startlocaties

ophalen bij de startlocaties Locaties zijn herkenbaar aan de rode locatienummers, corresponderen met nummers op de kaart

zijn herkenbaar aan de rode locatienummers, corresponderen met nummers op de kaart Locaties zijn vrij toegankelijk , behalve Museum Arnhem. Hier geldt de museumkaart of een geldig toegangsbewijs. De Museumtuin is wel gratis toegankelijk

zijn vrij toegankelijk behalve Museum Arnhem. Hier geldt de museumkaart of een geldig toegangsbewijs. De Museumtuin is wel gratis toegankelijk Locaties zijn open 00 – 17.00 uur

00 – 17.00 uur Aanvangstijden rondleidingen, muziek, poëzievoordrachten etc. kijk op de site

Organisatie

De kunstfietsroute is een initiatief van Beeldende Kunst Arnhem en Productiehuis Plaatsmaken. BK-Arnhem is in 2012 gestart en 22 Arnhemse beeldende kunstinstellingen (van groot naar klein) zijn hierin vertegenwoordigd. www.beeldendekunstarnhem.nl

De Kunstfietsroute is financieel mogelijk gemaakt door het Prins Bernhard Cultuurfonds

