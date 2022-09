Het Colofon toont twee keer film ‘Watervlinders’

Zaterdag 10 en 11 september is het voor de 36e keer Open Monumentendag. Boekhandel Het Colofon toont in dat kader op zaterdag 10 september twee keer de film ‘ Watervlinders’. Een film die verhaalt over een burgerinitiatief hoe vanaf 1933 tussen de monumentale panden van het Spijkerkwartier een watertuin werd bedacht en tot stand kwam.

Watervlinders wordt twee keer vertoond: om 14.00 en 15.30 uur. De toegang is gratis, wel graag reserveren via www.hetcolofon.nl. Eerst meer weten? Lees dan het achtergrondartikel.

Het Colofon is gevestigd aan de Bakkerstraat 56 in Arnhem. Open Monumentendag van 2022 staat in het teken van duurzaamheid.

Reacties