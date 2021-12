Fontein Blauwe Golven in ere hersteld

Er wordt gewerkt aan het herstel van de fontein op de Blauwe Golven. De fontein wordt in oude glorie hersteld en wordt dan meteen ook energiezuiniger gemaakt. Deze week ondertekenen Rots Maatwerk uit Brummen en de gemeente Arnhem daarvoor de bouwteamovereenkomst, midden in de fontein. Rots was eerder al verantwoordelijk voor de aanleg voor de fonteinen op de Markt in Arnhem en vele andere fonteinen in de openbare ruimte in Nederland.

Roze

De laatste keer dat de fontein in volle glorie spoot, moet in 2016 zijn geweest. Het water was toen speciaal voor die gelegenheid roze gekleurd. Inmiddels is de fontein ook defect en moet hij grondig gerenoveerd worden. De komende jaren worden de Blauwe Golven zelf helemaal gerenoveerd. De blauw-witte bestrating wordt vernieuwd en er komen 290 parkeerplaatsen. Dat is het moment om ook de fontein inclusief verlichting te herstellen en energiezuinig te maken. Het herstelplan voor de fontein wordt in het eerste kwartaal van 2022 opgeleverd. Vervolgens wordt de fontein vanaf het tweede kwartaal van 2022 gerenoveerd.

Energiezuinige oude glorie

Wethouder Roeland van der Zee: ‘De fontein is onlosmakelijk verbonden met de Blauwe Golven. Het is dus vanzelfsprekend dat we die ook helemaal in oude luister herstellen. En meteen duurzaam maken. Als de nieuwe Blauwe Golven gereed zijn, kan de fontein meteen aan. We verwachten dat dat in het voorjaar van 2023 is.’

Vier voetbalvelden

De Blauwe Golven – een ontwerp van Peter Struycken – werden in 1977 aangelegd als parkeerplaats. Het is het grootste kunstwerk in de openbare ruimte in Nederland. Het oppervlak is zo’n 25.000 vierkante meter, bijna vier voetbalvelden. De Blauwe Golven verwijzen naar de Oude Haven, die ooit op deze plek lag.

