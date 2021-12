‘Stadsschoon’ heeft een idee voor het Rembrandt theater

De Vereniging Stadsschoon Arnhem, een actieve vereniging met circa 150 leden en vele sympathisanten, heeft ten doel het bevorderen en in stand houden van het stadsschoon en de monumentale en landschappelijke waarden in de gemeente Arnhem. Zij hebben een idee voor het Rembrandttheater aan de Jansbuitensingel.

DE oplossing voor Toneelgroep OOSTPOOL en INTRODANS!

En voor de verbouwing van het Stadstheater?

Maak het Rembrandt theater geschikt voor het tijdelijk gebruik door het Stadstheater tijdens diens hoognodige verbouwing met een nu geschatte verbouwingstijd van ongeveer 2 jaar. De oorspronkelijke grote toneeltoren van Rembrandt, waarin nu de kleine zalen 2 en 3 zijn gebouwd, kan zonder problemen in z’n oude vorm worden teruggebracht als die zalen worden verwijderd. Dan heeft het Stadstheater de mogelijkheid om ook in de grote zaal van Rembrandt met grote decors te werken en kan ze daar de geplande voorstellingen alsnog programmeren en voor Arnhem behouden!

En in de pauzes dankbaar gebruik maken van de mooie foyers van het Rembrandt theater met op de 1e en 2e verdieping een prachtig uitzicht over de mooie Janssingels!

Als dan de verbouwing van het Stadstheater na jaren eindelijk klaar is kunnen Toneelgroep OOSTPOOL en INTRODANS samen in het opgeknapte Rembrandt trekken. Op de 2e verdieping kunnen ze dan de huidige zalen 4 en 5 na aanpassing gebruiken als afzonderlijke repetitielokalen en andere acties. Voor de echte voorstellingen kunnen ze dan afwisselend optreden in de grote zaal met het originele vergrote toneel en kunnen ze eventueel gebruik maken van bijzondere decorstukken als dat nodig mocht blijken.

We behouden bij deze oplossing de mooie unieke grote zaal van het Rembrandt theater als bijzondere attractie voor Arnhem, zoals indertijd tijdens het Holland Filmfestival. En ook Toneelgroep OOSTPOOL en INTRODANS blijven dan in onze mooie stad en kunnen daar mooie voorstellingen geven!

En we behouden het Rembrandt als theater en niet als woontoren en lossen meteen het zoeken naar een tijdelijk verblijf door het Stadstheater op. Zo lossen we diverse problemen in één keer op!

25 november 2021: Johan C.M. Wolthuis, bestuurslid Vereniging Stadsschoon Arnhem

Post scriptum

Het Rembrandt theater, nu in het beheer van Ad Hoc en tijdelijk in gebruik als Club Rembrandt, is een van de meest opvallende bioscopen in Nederland en een iconisch gebouw aan de Arnhemse singels. Van 1954 tot 2015 (ondertussen Pathé bioscoop) was het Rembrandt theater dé bioscoop van Arnhem, waar tussen 1955 en 1983 ook nog eens internationale filmfestivals plaatsvonden.

Reacties