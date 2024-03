Fotowedstrijd 125 jaar Sonsbeek

Dit jaar is het precies 125 jaar geleden dat Sonsbeek aangekocht werd door de gemeente. En daarmee werd het openbaar toegankelijk. Vereniging Vrienden van Sonsbeek wil dat op verschillende momenten en op diverse manieren vieren, onder andere met een fotowedstrijd.

Fotowedstrijd ‘Jong in het park’, herinneringen of nieuwe ervaringen gezocht

Wie in Arnhem opgroeit of opgroeide, kent Sonsbeek, Zijpendaal en Gulden Bodem. Een groene wereld in een stenen omgeving. Je kwam er voor het eerst met je ouders. Rondgereden in de kinderwagen. Later werd het spelen, klimmen, klauteren. Alleen of tijdens kinderfeestjes. Wel steeds met een volwassene om een oogje in het zeil te houden. Weer later werd Sonsbeek juist een plaats om aan het wakende oog van ouders te ontkomen: chillen, sporten, pizza’s eten, blowen, ruzie, liefde. Een vrije oase in een wereld vol regels.

Waarom zoeken we herinneringen?

Als ode aan de parken en de jeugd, vragen we iedereen die jong is of zich nog jong voelt om zo’n plek met ons te delen en zo een bijdrage te leveren aan unieke verzameling van jeugdherinneringen.

Hoe gaat het in zijn werk?

Deel met ons een foto van die bijzondere plek. Dat mag een nieuwe foto zijn, maar ook een foto ‘van toen’. Leg in maximaal honderd woorden uit waarom de gefotografeerde plek voor jou zo bijzonder is. Inzenden is mogelijk tot 1 juli 2024. Deel de bestanden met ons via website@vriendenvansonsbeek.nl (minimaal 1 MB).

Jury

Een deskundige jury, bestaande uit Rens Plaschek, Hanneke de Jong en Rinus Baak, beoordeelt de inzendingen.

En dan?

De redactie van de website stelt uit de binnenkomende foto’s een shortlist samen die wordt voorgelegd aan de jury. De jury bepaalt welke beelden/ verhalen worden geëxposeerd in het Watermuseum en Molenplaats Sonsbeek. De expositie is te zien in augustus en september. Er zullen dan ook prijzen worden uitgereikt in twee categorieën: tot 16 jaar en volwassenen. Uiteraard wordt er contact met je opgenomen als je inzending op de shortlist komt. Daarnaast zal er gestemd kunnen worden voor de Publieksprijs tijdens de expositie van de geselecteerde foto’s.

Vrienden van Sonsbeek hoopt op veel inzendingen. Er zijn immers zoveel mooie momenten en plekjes in de parken om vast te leggen. Kijk voor de voorwaarden op www.vriendenvansonsbeek.nl



Vereniging Vrienden van Sonsbeek

Vrienden van Sonsbeek is een bloeiende vereniging met meer dan 500 leden en bestaat al meer dan 30 jaar. Wij zijn een belangrijke gesprekspartner als het om de parken gaat en adviseren gevraagd en ongevraagd. Lid worden? Kijk op vriendenvansonsbeek.nl

Reacties