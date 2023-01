Gehandicaptenkaart populair bij dieven, gemeente werkt aan oplossing [video]

Het stelen van gehandicaptenparkeerkaarten is populair, maar wat levert zo’n kaart op? Volgens de RDW is dat 1.500 euro, maar Richard Buyl wil dat niet bevestigen, Wel stelt de wijkagent dat steeds vaker een blauwe kaart wordt gestolen.

“Om de drie dagen wordt er in Arnhem ingebroken in een auto”, vertelt Buyl. En alleen al in de wijk Klarendal zijn er zeven kaarten zijn er gestolen. In heel Arnhem gaat het om 20 kaarten in de afgelopen drie maanden.

Volgens de wijkagent speelt dit probleem al wel langer. “Maar in Klarendal was het tot nu toe nog niet aan de orde”, vertelt Buyl. De wijkagent twittert erover om zijn zorgen te delen. Zo schrijft hij:

‘Nieuwe trend? Het valt op dat al enige tijd bij het dievengilde belangstelling bestaat voor invalidenparkeerkaarten die zichtbaar in auto’s aanwezig zijn. Meerdere eigenaren zijn onaangenaam verrast i.v.m. inbraak in hun auto. De invalidenparkeerkaart blijkt weggenomen te zijn.’

“Sinds 2001 is de Europese invalideparkeerkaart geïntroduceerd”, legt Buyl uit en die maakt het alleen nog maar aantrekkelijker om je een kaart toe te eigenen. “Dat betekent dat je in heel Europa privileges krijgt die normaal gesproken alleen voor invaliden zijn.” Met de kaart kan je gratis op een parkeerplaats staan die bestemd is voor invaliden. “Met de hoge parkeertarieven die tegenwoordig gevraagd worden bij de gemeente scheelt je dat een hoop kosten.”

Oplossing komt eraan

De gemeente laat weten dat de oplossing om de hoek ligt, een landelijke digitale parkeerkaart, waardoor je dus niet meer een kaart in het dashboard nodig hebt. “

“We zijn landelijk bezig met een systeem waarbij we alle parkeerkaarten gaan digitaliseren”, vertelt wethouder van de gemeente Arnhem Nermina Kundić. Waarbij ze hoopt dat dit een einde zal brengen aan de run op de blauwe kaarten. “Het zou ergens dit jaar klaar zijn maar zoals dat vaak gaat in zo’n landelijk systeem verwacht ik dat dat wel wat vertraging oploopt.”

Speciale kluis voor de kaart

Er zijn ook bedrijven die inmiddels inspelen op het inbraak probleem. Zoals een doorzichtige kluis aan het stuur, hierdoor zou het moeilijker moeten zijn om de kaart zomaar mee te nemen. “De doorzichtige kluis kan je om de kaart vastzetten, en met een beugelslot aan het stuur maken”, legt Richard Buyl uit. Dit kan volgens de wijkagent een goed alternatief zijn voor dit probleem.

