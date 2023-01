Arnhemse ondernemer zet vol in op arbeidsparticipatie met No Social Waste Nederland

Via een crowdfunding wil ondernemer Joost de Vries – eigenaar van WAAR Arnhem – €70.000,00 euro inzamelen voor een nieuwe productielocatie met dagbesteding. Met het geld wil hij een bijzondere werkplek openen midden in de Arnhemse binnenstad op Brouwersplein waar verschillende producten worden gemaakt, ingepakt en verkocht.



“We zijn in september begonnen met ansichtkaartenlijn No Social Waste die een medewerker van ons had ontworpen. Dat is volledig ontploft. Inmiddels hebben we 40.000 kaarten verkocht. Dit succes willen we graag verder uitbreiden en combineren met dagbestedingswerkplekken. Inmiddels zijn we druk bezig met een heel bijzonder 2e product, de campagne helpt enorm.” Mensen die geld investeren krijgen daar iets voor terug, zoals een plek op de wall of fame of een VIP-lunch.

Joost vertelt:

‘Vijf jaar geleden nam ik WAAR Arnhem over van zorgorganisatie Siza en startte daarmee mijn eerste franchise-onderneming in Arnhem binnen het landelijke netwerk van 26 WAAR winkels. (…) Onlangs ben ik gestart met mijn nieuwe bedrijf, No Social Waste Nederland BV. Bij No Social Waste houden we niet van talent verspillen, maar investeren we in talenten. We bieden leerwerktrajecten aan voor mensen die lastiger mee komen in de maatschappij.’

Wat is het plan? De vraag naar duurzame cadeaus stijgt elk jaar met ongeveer 30%. Dat is precies de reden waarom wij afgelopen oktober zijn uitgebreid en de grootste duurzame WAAR winkel van Nederland in Arnhem hebben geopend. Daar zouden we graag een sociale productielijn aan toe willen voegen met No Social Waste Dagbesteding op onze bovenverdieping. De uitbreiding betekent dat wij meer talenten een plek kunnen bieden, en in de komende jaren tot wel 74% kunnen groeien in aan te bieden trajecten ten opzichte van het aantal huidige plekken. Een sociale productielijn? Jazeker! We zijn onlangs gestart met ons 1e product: een ansichtkaartenlijn met de merknaam No Social Waste. Waar inmiddels al 40.000 kaarten van zijn verkocht. Het inhouse vormgeven, inpakken, labelen en versturen naar 26 WAAR vestigingen door het land gebeurt op onze bovenverdieping. Met deze uitbreiding en de wens voor het toevoegen van nieuwe productlijnen kunnen we meer mensen leerwerktrajecten aanbieden op verschillende niveaus. Hierdoor verkleinen wij samen de groep van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. En vergroten we het aantal matches van ons sociaal leerwerkbedrijf naar betaald werk.

