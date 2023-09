Go Short filmfestival Off the Walls in Modekwartier

Go Short is al 15 jaar het meest toonaangevende kortefilmfestival in Nederland en vindt in het voorjaar in Nijmegen plaats. Maar het festival maakt ook de oversteek naar Arnhem: ‘Go Short strijkt ieder jaar neer in Arnhem om regionaal talent te ondersteunen en korte films te tonen. Samen met Focus Filmtheater en Gelders Doek presenteren wij dan ook Go Short Arnhem.’

Traditiegetrouw trapt het festival ieder jaar af met de altijd drukbezochte urban filmroute. Tijdens deze filmwandeling transformeren muren en objecten ’s avonds in filmschermen. Wandel mee en zie de stad in een ander licht. Het evenement is gratis, maar een inschrijving is noodzakelijk om de organisatie in goede banen te kunnen leiden. Vanwege een beperkte capaciteit wordt er meestal gewerkt met het first come first serve principe.

Modekwartier

Klarendalse ondernemers Annet Veerbeek en Mirte Engelhard van Begane Grond hebben na een eerste succesvolle samenwerking met Go Short in 2022 weer contact gezocht en de organisatie heeft besloten de Urban filmroute in het Modekwartier te organiseren. Er zijn 4 of 5 locaties waaronder ABC Libertas (openingsborrel) en Caspar (afsluitborrel), waar buiten geprojecteerd gaat worden.

Er lopen meestal circa 300 personen mee! Andere jaren was de Arnhemse editie van het festival in de binnenstad en nu in het Modekwartier! De route duurt van 20 tot 23 uur en loopt dus door de wijk.

Route vrijdagavond 8 september

20.30 uur

Libertas, openingsborrel + film + welkomstwoord

21.00 uur

Simmersplein, film + spreker

21.30 uur

High Park, film

22.00 uur

Willemstraat/ Rappardstraat speelhuisje

22.30 uur

Caspar, film

