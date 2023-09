The Big Draw in de buurten van Arnhem

Tijdens het grootste tekenfestival van de wereld The Big Draw in september, pakt Rozet naast het centrum, voor de derde keer in de haarvaten van de stad uit met de ramenroute: ondernemers stellen hun ruit of etalage beschikbaar, kunstenaars maken daar mooie kunstwerken op tijdens het weekend vanaf 14 t/m 17 september. In 2022 bestierden 130 kunstenaars etalageramen in vijf winkelgebieden en in 2023 wordt dit dat nog eens dunnetjes overgedaan! Dit jaar doen óók ondernemers in het Modekwartier van Klarendal mee aan de ramenroute en zijn er overal diverse extra en gratis tekenactiviteiten uitgezet.

Het festival wil iedereen de kracht en het plezier van tekenen laten ervaren: tekenen verbindt!

Meer dan ramenroute

In aanloop naar The Big Draw in de Buurt is de Bibliobus van Rozet op tournee als Sprookjesbus. De Bibliobus wordt in de week van 4 tot en met 8 september reizend door acht wijken, door bezoekers omgetoverd tot een levend sprookjeskunstwerk dat de wonderen van de wijken viert. Ook worden er kleurplaten verspreid om mee te kunnen doen aan een wedstrijd. Zoek de kleurplaat op en maak kans op een prijs!

Ondanks dat er in de Hoogkamp geen ramenroute is, wordt er op vrijdag de 15e met leerlingen van de Brouwerijschool aan de Bakenbergseweg een tekenactiviteit uitgezet door makerscollectief New Hearts op de ramen van de school. Het thema waar de leerlingen mee aan de gang gaan is Airborne.

Volle zaterdag

Zaterdag de 16e is de dag waarop het meest te beleven valt. Zo zijn er tal van activiteiten bij Moes Arnhem, de nieuwe ontmoetingsplek in het voormalige portiershuisje van de Enka aan de Beelhouwerstraat in Plattenburg. Ook daar worden ramen beschilderd door een illustrator, worden er door buurtbewoners diverse workshops gegeven en kunnen bezoekers deelnemen aan een live kunstwerk dat ter plekke wordt vormgegeven.

Die dag tekenen de sneltekenaars van En Profil karikaturen van het winkelend publiek in de Steenstraat (9.30/11.30u), winkelcentrum Kronenburg (10.00/12.00u), Schuytgraaf (12.00/14.00u), De Drieslag in Malburgen (12.30/14.30u) en Presikhaaf (14.30/16.30u). Een karikatuur laten maken is gratis!

In het plantsoen tegenover station Velperpoort vindt tussen 10.00/12.00u een modeltekenwedstrijd plaats. Kom langs om een living statue na te tekenen en maak kans op een goodiebag samengesteld door ondernemers van de Steenstraat!

In winkelcentrum Kronenburg kunnen kinderen vanaf 6 jaar tussen 10.30u en 12.00u aan de hand van een foto van een echt dier, fantasiedieren tekenen, óf helemaal zelf bedenken. Kom je ook bij ons fantasiedieren tekenen? Aanmelden kan via jelle.vaneerd@rozet.nl. Vanaf 12.30u hebben kinderen de mogelijkheid om vrij met vormen en kleuren aan de slag te gaan op de ruiten van Rozet Kronenburg.

In winkelcentrum Schuytgraaf kan verder tussen 12.00u en 16.00u iedereen VR tekenen, Graffiti spuiten, Stoepkrijten, Schilderij fietsen, hapjes maken, en/of zich laten schminken. Ook is er een DJ. Feest dus!

Collectief Koppig gaat meters maken in winkelcentrum Presikhaaf. Tussen 10.00u en 16.00u kan iedereen langskomen om op een enorm groot vel papier midden op de promenade van het overdekte winkelcentrum mee te tekenen aan een meterslang kunstwerk!

Tekenen in de haarvaten van de stad

The Big Draw vindt plaats in meerdere Nederlandse binnensteden. De activiteiten rond het Arnhemse centrum zijn te vinden via The Big Draw Nederland. Het volledige programma in de buurten is vinden op www.rozet.nl/thebigdrawindebuurt en is te volgen op Instagram via @thebigdrawindebuurt_arnhem

