Goedemorgen 2670

We scharen ons achter de oproep #CitieswithUkraine van Eurocities, om vandaag op 12 maart stil te staan bij de situatie in Oekraïne en aandacht te vragen voor vrede. Bij het stadhuis wappert de Oekraïense vlag voor vrijheid en bloeien de bloemen geel en blauw. Als de zon ondergaat, worden stadhuis en John Frostbrug verlicht met deze kleuren.

Mensen kunnen elkaar vandaag ontmoeten om 10.00 uur bij een groot hart van bloemen ‘in de Berenkuil’ bij de John Frostbrug, fameus om de herdenkingen van de Slag om Arnhem. #lovenotwar de oproep, begeleid door muzikanten die ‘All you need is love’ spelen van The Beatles.

