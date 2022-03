In de maak: buitenspel voor de binnenstad

De Arnhemse binnenstad is geen plek voor kinderen. Helemaal nu het Feest-aardvarken is vertrokken. Maar spelen zit in ons allemaal! Daarom is het plan een route met speelplekken door de stad te maken. De eerste speelplek is momenteel in de maak.

Voor jong of oud, van ver of van hier; met of zonder beperkingen. Voor iedereen:

A place to meet,

A place to B &

A place to B-come

Die route maken we (zie onderaan dit bericht, red.) niet op stel en sprong. Wel met ambitie, schoonheid en creativiteit! Een plan dat aansluit op de Arnhemse kernwaarden:

Groen-Creatief-Vrij

Met het vormgeven van bijzondere speelplekken dagen we de creatieve sector van Arnhem uit hier op duurzame wijze inhoud aan te geven. Kinderen worden aangezet tot zoveel mogelijk manieren van bewegen én spelen; vrij spelen!

Want vrij spelen is een belangrijke uitingsvorm van vrijheid! Met spelelementen waarmee Arnhem zich kan onderscheiden Naast duurzaamheid; spelvariatie en plezier, vertegenwoordigt het onze stad. Het vertelt het verhaal over onze stad en is het visitekaartje van onze stad.

Van de stad,

voor de stad,

met de stad

We betrekken het kind erbij en onderhouden graag contact met de bewoners en de ondernemers. Maar ook geven we verder vorm aan de identiteit van onze stad.

De Speelduin

Het speel-parcours de “Speelduin” in het Bartókparkje is de eerste speelplek en is een miniatuur van de speelroute. Het is gemaakt van lokaal vers eikenhout, geleverd door Arnhems Stadshout, een organisatie in oprichting. Hiermee komt deze speelplek duurzaam en lokaal tot stand en draagt bij aan de groene kernwaarden van deze mooie stad!

Negen iconen in de Speelduin staan symbool voor de locaties in de binnenstad waarvoor straks voorstellen worden gedaan. De uitvoering vindt plaats op 10-11-12 maart, waarbij jongeren en woodcarvers in lokaal hout uitdagende spelvormen realiseren.

Daarnaast zal in deze periode een plan gepresenteerd worden: Buitenspel voor de Binnenstad; een speelroute voor kinderen in de binnenstad van Arnhem. De Speelduin zal twee jaar blijven staan om ons te helpen herinneren aan het grote voornemen: Een binnenstad waar straks ieder spelend kind welkom is!

Wie

Bart Lucassen (Out Of Orbit). Ontwerp Bartókparkje: Willem Jakobs (Stadsgras) en Bart Lucassen (Out Of Orbit) in co-creatie met Maak-Lab Arnhem. In opdracht van Gemeente Arnhem. Lokaal materiaal: Stadshout.

Stadsgras o n t w e r p

Maaklab c o – c r e a t i e

Stadshout l o k a a l h o u t

Baptist s p o n s o r i n g

