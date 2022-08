Goedemorgen 2693 – 15 augustus

Arnhem Direct herstelt eens in de zoveel tijd de oude trouwe rubriek Goedemorgen Arnhem: niet iedere morgen, maar wel in de morgen. Vandaag 15 augustus de 2692e keer: op 15 augustus staan we stil bij het einde van de Tweede Wereldoorlog voor het Koninkrijk der Nederlanden en herdenken we alle slachtoffers van de oorlog tegen Japan en de Japanse bezetting van Nederlands-Indië. De oorlogservaringen en de grootschalige ontheemding die volgde werken door tot op de dag van vandaag bij inmiddels 2 miljoen Nederlanders met een Indisch oorlogsverhaal in de familie en ook in onze samenleving als geheel.

Daarom kozen we een foto van Jaap Mechielsen uit de Flickr stream van Arnhem Direct, waar fotografen hun stadsbeelden eerder uploaden, van Bronbeek – het verzorgingstehuis voor oud-militairen van de Nederlandse krijgsmacht en het voormalig Koninklijk Nederlandsch-Indisch Leger (KNIL).

