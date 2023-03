Gratis bomen en struiken bij boerderij Tokhok

Op zaterdag 4 maart kunnen inwoners van Arnhem en omgeving gratis bomen en struiken ophalen. Deze actie helpt het klimaat in de stad te verbeteren en tuinen te vergroenen. Na een succesvolle actie vorig jaar organiseert Meer Bomen Nu dit jaar de weggeefactie samen met de Zorgboerderij Tokhok en platform Arnhem Klimaatbestendig. Kom op 4 maart gratis boompjes en struiken ophalen voor een groene en klimaatbestendige stad.

Jonge boompjes verplaatsen

MeerBomen.Nu heeft ‘ongewenste’ zaailingen – jonge boompjes en struikjes die op de oorspronkelijke groeilocatie geen kans hebben – van inheemse bomen en struiken geoogst. Vrijwilligers hebben met steun van provincie Gelderland geholpen met het verzamelen, bundelen en vervoeren van de boompjes. Het gaat om verschillende soorten bomen en struiken die ook heel goed in een kleine tuin passen. De zaailingen komen uit de bossen rondom Schaarsbergen en bij Wolfheze.

“Het is een ontzettend mooie manier om de stad sneller te vergroenen. Door de struikjes en boompjes gratis uit te delen kan iedereen deze zaailingen een tweede kans geven”, aldus Elsemarieke Spriensma, regiocoördinator Meer Bomen Nu van de provincie Gelderland.

Bomen en struiken ophalen

Wanneer: 4 maart 2023 tussen 10.00 en 16.00 uur

Waar: Zorgboerderij Tokhok, Beukenlaan 27 in Arnhem

Er is keuze uit ongeveer tien soorten bomen en struiken, die allemaal belangrijk zijn voor vogels, vlinders en bijen: berk, beuk, lijsterbes, vuilboom, aalbes, kardinaalsmuts, appelbes, vlinderstruik en vlierstek. Bij voldoende voorraad kunnen meerdere boompjes meegenomen worden. Bij het ophalen is het raadzaam de wortels goed te beschermen tegen uitdrogen (bijvoorbeeld in een plastic tasje) en de boompjes zo snel mogelijk te planten. Er zullen vrijwilligers aanwezig zijn die meer informatie kunnen geven over de struiken en bomen.

Om de dag gestroomlijnd te laten verlopen dien je aan te melden via bomenplanner.meerbomen.nu. Kies een tijdvak waarin je de zaailingen op komt halen. Er is beperkte parkeergelegenheid, dus we raden aan op de fiets te komen. De boompjes/struiken zijn gemakkelijk per fiets(tas) te vervoeren.

Lever je tuintegels in

Platform Arnhem Klimaatbestendig is bij de uitdeeldag aanwezig met een tegelinleverpunt. Waar je je tuintegels hebt gewipt kun je direct een mooi nieuw struikje planten! Je kunt alleen je tuintegels inleveren als er groen voor in de plaats komt (dit kan gecontroleerd worden). Tegels en klinkers van alle afmetingen zijn in te leveren. Tot maximaal 25 stuks. “Bomen creëren veel schaduw in de tuin en zijn hierdoor erg belangrijk voor verkoeling in de zomer”, zegt Bert Roete, projectleider van Arnhem Klimaatbestendig. Minder tegels en meer groen in Arnhemse tuinen is beter voor het klimaat, de biodiversiteit en onze eigen gezondheid.

Over Meer Bomen Nu

Meer Bomen Nu verzamelt met vrijwilligers ‘ongewenste’ zaailingen uit natuurgebieden, parken en particuliere terreinen. In het hele land groeien jonge boompjes en struiken op plekken waar ze geen kans hebben, zoals bijvoorbeeld te dicht op elkaar, te dicht bij het pad, of op een bouwlocatie. Door deze te verzamelen en weg te geven, krijgen ze op een andere plek een betere kans om uit te groeien tot een volwassen boom of struik. De geoogste zaailingen worden vervolgens gratis weggegeven aan boeren en burgers die bomen willen planten.

Wil je volgende winter helpen met het verzamelen van bomen in bossen? Meld je dan aan als vrijwilliger via www.meerbomen.nu

Reacties