SP Gelderland voert actie bij Vattenvall centrales: ‘Gelderland wil zijn energie terug’

Op zaterdag 25 februari voerde de Gelderse SP actie bij drie hulpwarmtecentrales van Vattenfall in Westervoort, Arnhem en Nijmegen. Met spandoeken met daarop de tekst ‘Gelderland wil zijn energie terug!’ maakt de partij duidelijk dat het de energievoorziening weer in handen van de provincie wil krijgen, zoals vroeger ook al het geval was voordat NUON verkocht werd aan het Zweedse Vattenfall.

Lijsttrekker SP Gelderland, Eric van Kaathoven: ‘Wij willen dat er een einde komt aan de situatie waarin buitenlandse hoofdkantoren miljoenenwinsten maken terwijl heel veel mensen hun energierekening niet kunnen betalen. Energie is een basisbehoefte en die moet weer in eigen, publieke handen komen.’

Privatisering en hoge winsten

Vattenfall (voorheen NUON) beheert een aantal warmtenetten in Gelderland en heeft daar hulpwarmtecentrales die bijspringen in de warmtevoorziening als dat nodig is: Nijmegen Lent, Arnhem Schuytgraaf en Westervoort. Bij alle drie deze centrales voerde de Gelderse SP een ludieke actie en eiste zij namens Gelderland haar energie terug.

De Gelderse SP heeft zich altijd verzet tegen de privatisering en verkoop van energiebedrijf NUON dat in handen van provincies en gemeenten was met Gelderland als grootste aandeelhouder. De SP vindt dat de energievoorziening weer in eigen hand moet komen. Uit onderzoek in opdracht van Energie Beheer Nederland blijkt dat meer dan de helft van de Nederlanders het een goed idee vindt als energie weer in publieke handen komt.

SP-lijsttrekker Eric van Kaathoven: ‘Energie is een basisvoorziening. Dat hoort niet op de markt thuis. Het is tijd om onze zeggenschap als Gelderland weer terug te pakken zodat we de energierekening van mensen kunnen verlagen door de winsten hiervoor in te zetten.’

Meerderheden in Groningen en Utrecht

Van Kaathoven liep met de SP in 2009 voorop in het protest tegen de verkoop van energiebedrijf NUON aan het Zweedse Vattenfall. Uit peilingen bleek duidelijk dat een grote meerderheid van de Nederlanders het met de SP eens was en energiebedrijven niet wilde verkopen. Ook veel experts en nota bene de werkgeversvereniging waren het met de SP eens. Van Kaathoven: ‘De zeggenschap over onze energie is in Gelderland verkocht aan een buitenlands bedrijf, terwijl eerder de gemeenten en provincies een grote rol hadden in onze energievoorziening. Dat is een historische fout. Die kunnen we nu rechtzetten.’

Provinciale Statenfracties van de SP roepen in elke provincie op om de energievoorziening weer in provinciale handen te nemen. In Groningen werd op 23 februari een voorstel hiervoor aangenomen door een meerderheid van de Staten, in Utrecht gebeurde dit al begin van deze maand. In Gelderland kreeg de motie voor onderzoek om de energievoorziening weer in provinciale handen te krijgen nog maar weinig steun. Maar na de verkiezingen op 15 maart kan dat verandere

Volkspetitie

De SP is landelijk ook een volkspetitie voor het nationaliseren van de energie gestart die al door meer dan 120.000 mensen is getekend. Teken ook op: https://kostenomlaag.sp.nl/volksprotest.

