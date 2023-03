Gratis Tegelophaalservice tijdens het NK Tegelwippen 2023

Tegels eruit, groen erin: Arnhemmers die hun tuin gaan vergroenen kunnen gratis hun tuintegels op laten halen. De ophaalrondes vinden plaats tijdens het NK Tegelwippen. In deze ludieke wedstrijd – die duurt van 21 maart tot en met 31 oktober – gaan Nederlandse gemeentes met elkaar de strijd aan om zo veel mogelijk tegels te vervangen door groen.

Dit zorgt voor een mooie en prettige leefomgeving. Tijdens het NK Tegelwippen 2022 werd Arnhem de nummer 1 van Gelderland, maar dit jaar is het het doel om de winnaar van Nederland worden. Tuintegels kunnen worden aangemeld via www.tegelophaalservice.nl. Ga naar www.heelarnhemwipt.nl voor meer vergroeningstips.

Meld je aan!

Het wordt Arnhemmers heel makkelijk gemaakt om mee te doen, want de Tegelophaalservice wordt dit jaar maar liefst zes keer aangeboden in alle wijken van de stad. Je kan minimaal 2m2 en maximaal 20m2 tuintegels en/of klinkers aanmelden mits hier groen (planten, gras, bomen) voor in de plek komt. Hierop kan worden gecontroleerd. Meld je tegels aan via www.tegelophaalservice.nl. Inschrijven is op dit moment mogelijk voor de eerste drie ophaalrondes: 3 april, 1 mei en 5 juni. Inwoners van Arnhem-Oost (Klarendal, Geitenkamp, Presikhaaf-West, Malburgen en het Arnhemse Broek) kunnen zich ook aanmelden via het plaatselijke wijkcentrum of een ander sociale plek.

NK Tegelwippen: wat kan jij doen?

De gratis Tegelophaalservice is één van de acties tijdens het NK Tegelwippen 2023. In deze strijd tegen Nijmegen en tientallen andere gemeentes wordt zo veel mogelijk onnodige verharding vervangen door groen. Gemeente Arnhem doet dat in de openbare ruimte en inwoners kunnen aan de slag in hun eigen tuin. Een groene tuin is een prettige en koele plek in de zomer. Ook kan regenwater makkelijker de grond in zakken, waardoor er minder wateroverlast is. Daarnaast biedt groen een leefomgeving voor vogels, vlinders en andere dieren. Heel veel voordelen dus! Vanaf 21 maart kunnen Arnhemmers ook hun tuintegels inleveren bij Stadsboerderij Presikhaaf en Stadsboerderij de Korenmaat en hier een groen cadeautje voor terugkrijgen.

Wil jij weten wat je nog meer kan doen om Arnhem groener te maken? Kijk dan op www.heelarnhemwipt.nl voor meer informatie.

De Tegelophaalservice wordt georganiseerd door platform Arnhem Klimaatbestendig en uitgevoerd door Tonny van Elferen, Van de Haar Groep, Dolmans Landscaping, PreZero (voorheen Suez) en SIGHT Landscaping. Arnhem Klimaatbestendig stimuleert Arnhemmers om zich weerbaar te maken tegen de gevolgen van klimaatverandering. Bijvoorbeeld door de tuin of buurt te vergroenen, een groen dak aan te leggen of de regenpjip af te koppelen. Kijk voor meer informatie op www.arnhemklimaatbestendig.nl. — Platform Arnhem Klimaatbestendig informeert en inspireert Arnhemmers over hoe we de stad samen meer klimaatbestendig kunnen maken. Het platform bestaat uit de volgende organisaties: Centrum voor Architectuur en Stedenbouw Arnhem, Gemeente Arnhem, Provincie Gelderland, Le Far West landschapsarchitectuur, Natuurcentrum Arnhem, Netwerk Groen Arnhem, ROETEplannen, Make a Change, Waterschap Rijn en IJssel, Waterschap Rivierenland en Provincie Gelderland.

