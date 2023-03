Amateurkunstfestival Gluren bij de Buren komt voor het eerst naar alle tuinen van Arnhem

Gluren bij de Buren, het amateurkunstfestival met optredens in tientallen tuinen verspreid over de stad, komt op zondag 2 juli voor het eerst naar Arnhem. Op zondag 2 juli veranderen gazons en veranda’s voor één dag in podia, en de loungesets in tribunes. De organisatie zoekt vanaf nu naar hosts en acts, aanmelden kan tot en met zondag 14 mei via glurenbijdeburen.nl.

Landelijk zullen ruim 1000 tuinen, verspreid over 23 gemeenten, optredens hosten tijdens Gluren bij de Buren. Dit jaar sluiten de wijken van Arnhem voor het eerst aan bij deze beweging. Gluren bij de Buren verlaagt met het festival drempels voor ontmoetingen en biedt intieme podia aan de lokale creatievelingen.

Buurtnetwerken en lokale talenten

Programmamaker Ralf Leemeijer: “We organiseren Gluren bij de Buren in Arnhem omdat er op dit moment niks vergelijkbaars is (wel was, namelijk Muziek bij de Buren, red.), en ik geloof dat we echt iets kunnen betekenen voor de sociale cohesie in alle verschillende wijken. Vooral na de coronalockdown, waar iedereen zo lang heeft binnengezeten, is het belangrijk om buurtnetwerken weer te versterken. Daarnaast hoop ik dat er in Arnhem nieuwe lokale talenten zichtbaar worden en opstaan tijdens het festival”

Acts en tuinen gezocht

Acts van alle disciplines zijn welkom: jazz-trio’s, balletdansers, rappers of cabaretiers kunnen meedoen. Alle acts krijgen een passend podium toegewezen. De optredens duren maximaal 30 minuten en worden drie keer opgevoerd. Aanmelden kan via glurenbijdeburen.nl/aanmelden/act.

Tuinen van alle soorten en maten kunnen meedoen: van postzegeltuintjes tot historische hofjes, en van Franse balkonnetjes tot royale dakterrassen. Hosts nodigen hun buren uit voor een culturele middag in hun tuin. Aanmelden kan via glurenbijdeburen.nl/aanmelden/locatie.

—-

Gluren bij de Buren is een initiatief van Stichting de Bühne te Amersfoort en wordt georganiseerd met dank aan Van Sonsbeeck makelaars.

Reacties