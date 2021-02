Groene bezorgservice als steun voor ondernemers in binnenstad Arnhem

’s Ochtends besteld, ’s middags thuisbezorgd. Ondernemers in de Arnhemse binnenstad, Modekwartier en Spijkerkwartier maken lokaal kopen heel gemakkelijk. Aankopen en bestellingen vóór 14 uur gedaan, worden dezelfde dag aan de voordeur afgeleverd. Mits die voordeur binnen de stadsgrenzen van Arnhem ligt. Dat gebeurt ook nog eens keer op een buitengewoon duurzame manier, met de gespierde benen van de fietskoeriers van de Groene Rijders. De service is verlengd.

10.000 bestellingen

Sinds maart 2020 zijn door de fietskoeriers van de Groene Rijders al meer dan 10.000 bestellingen in Arnhem bezorgd met steun vanuit het coronanoodfonds van Stichting Ondernemers Fonds Arnhem, Platform Binnenstad Arnhem en de gemeente. Ondernemers, die veelal hun winkels hebben moeten sluiten vanwege de coronamaatregelen, kunnen dankzij deze service toch nog een beetje omzet realiseren. Dat helpt om de coronacrisis te overleven. Gemeente Arnhem en Platform Binnenstad Arnhem hebben extra geld vrijgemaakt om de service tot 9 februari te verlengen. Zij dragen gezamenlijk 50% van de bezorgkosten bij.

Door de maatregelen vanwege de coronacrisis hebben veel ondernemers het zwaar. Hoewel niet alle winkels in de binnenstad gesloten zijn, is het aantal bezoekers dramatisch teruggelopen en daarmee de inkomsten voor de ondernemers. De bezorgservice is bedoeld om winkeliers en horecaondernemers een steuntje in de rug te geven.

Support your locals



Voor de winkeliers en horecabedrijven in de binnenstad is vorig jaar de website binnenstadarnhem.nl gelanceerd met veel informatie over de binnenstad en bijzondere bedrijven. Deze digitale etalage biedt inspiratie voor wie graag lokale ondernemers wil steunen.

