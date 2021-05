Grootse tegelwip actie in Klarendal

Drie dagen lang waren bewoners en ondernemers enorm druk om op centrale plekken in het Modekwartier – maar óók daarbuiten! de wijk overal te voorzien van groen. Arnhem doet mee aan het NK Tegelwippen en Klarendal draagt er graag aan bij dit kampioenschap te winnen. De wethouder kwam er speciaal voor langs.

Het was het weekend van NL Doet (28 en 29 mei), de grootste vrijwilligersactie van Nederland. Ook elders in Arnhem werden er tegels gewipt om versteende gebieden te voorzien van groen en zaad. In Klarendal bestaat een pickup auto waar vrijwilligers bewonersinitiatieven mee kunnen ondersteunen, een Green Team dat altijd de perkjes in de gaten houdt, er is een subsidie van de gemeente, ideeën via Arnhem Klimaatbestendig, maar toch wel vooral: veel wil en inzet van bewoners en ondernemers om de wijk enorm op te luisteren met fijne vaste planten. Goed voor versteende wijken, klimaatadaptie, het vele regenwater goed weg kunnen laten lopen en niet te vergeten – de sfeer.

Woonomgevingsploeg

De zogenaamde WOP verzorgt in opdracht van Volkshuisvesting vanuit De Wasplaats de achterpaden van woningen in de wijk. Zij vroegen zich samen met coördinator Rik van Houten af hoe ze nog zichtbaarder zouden kunnen worden voor bewoners van Klarendal en begonnen te fantaseren over geveltuintjes: een simpele manier voor wijkbewoners om versteende gebieden te vergroenen, waarbij de WOP dan graag zou ondersteunen.

Modekwartier

Ondernemers hebben altijd plannen om het gezamenlijke winkelgebied aan te kleden met moois en daarmee zowel gebied als Klarendallers met elkaar te verbinden. Ondernemer en bewoner Annet Veerbeek was vooral geprikkeld door de gewipte tegels bij het maatpakken label AARDEN aan de Sonsbeeksingel en aanpalende woningen: ‘Veel ondernemers produceren duurzaam, dus dit past bij ons; dat willen wij ook!’ bedacht ze. Al snel ving ze bij De Wasplaats op over geveltuintjes ambities.

En zo ontstond het samenwerkingsplan…

Fase één

Fase één is nu na een aantal maanden voorbereidingen achter de rug. Vanuit de organisatie werd alle bewoners die zich hadden gemeld om deel te nemen van de do’s en don’ts op de hoogte gehouden:

Wij zorgen ervoor dat jullie de grond en de planten aangeleverd krijgen. We starten om 10 uur en onze medewerkers rijden rond met compost, planten en werkmateriaal. Zij kunnen jullie helpen met het maken van de rand voor de geveltuin. Een tegelknipper is aanwezig en gereedschap is te leen, mocht dit nodig zijn (rubber hamer, pikhouweel, handschoenen etc).

De overgebleven stenen en het zand worden later afgevoerd naar de gemeentewerf, hier zorgen wij voor, dit kan je op ‘jouw’ stoep laten liggen.

De geveltuintjes moeten gemaakt worden volgens bepaalde regels, zo hebben we dat met de gemeente afgesproken:

ze mogen niet langer zijn dan 1 meter, maar je kan er wel bijv. twee van 1 meter naast elkaar aanleggen. Dat heeft te maken met het eventueel verschuiven van de stoeptegels.

de stoep moet in ieder geval 1.25m. vrij blijven voor kinderwagens/ rolstoelen etc.

de tuintjes mogen ongeveer 30-40 cm diep worden.

de gewipte tegels worden rechtop gezet om de rand te maken. Zet ze zo strak mogelijk tegen elkaar en de gevel aan, ongeveer 5 cm boven de stoep

Daarna een goede laag biologische compost aanbrengen.

Er hebben zich ondertussen vanuit de hele wijk nog veel meer bewoners gemeld die interesse hebben. Dus, fase 2 komt er ook aan. Uiteindelijk is het doel: heel Klarendal groen!

Meer openbare plekjes

Een paar langere stukken werden op 25 en 26 mei door de gemeente aangelegd met opsluitbanden van beton. Deze tuinen – vooral bij de lange blinde muren – werden wel tijdens de 3 daagse- actie door bewoners beplant.

Er is gezorgd voor een mix van duurzame planten die geschikt zijn voor zon- en schaduwkant en er is een selectie gemaakt samen met een kweker. ‘Het is onmogelijk voor ons met ieders wensen rekening te houden, maar uiteraard ben je vrij dit zelf aan te vullen met planten of zaadjes naar keuze’, aldus de organisatie.

Alle geveltuintjes zijn voorzien van een vlaggetje met daarop het aantal tegels dat er ter plekke is gewipt. In totaal zijn er 170 (honderdzeventig!!) geveltuintjes aangelegd!

Klarendal helpt mee Arnhem Klimaatbestendig te maken!! Vanuit partner Arnhem Klimaatbestendig (doodmoe op zaterdagavond!): ‘Het was een topdag waar alle Klarendallers aan mee konden doen!’

