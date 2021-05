Ouderen blijven meedoen

Rozet Kunst 55+ organiseert al langer het project ‘Blijven Meedoen’ voor de kwetsbare ouderen in zorg- en welzijnslocaties: samen terugkijken naar vroeger, elkaar ontmoeten en samen plezier hebben met taal, kunst en erfgoed. Ook voor de mensen die niet meer zo vitaal zijn, organiseert Rozet activiteiten. Maar kunstdocenten kunnen vanwege het coronavirus al een tijdje niet live aanwezig zijn op de locaties. Daarom zijn er nu drie modules op film gezet, zodat de ouderen toch mee kunnen doen!

Drie modules

Per discipline is er een module, bestaande uit twee filmpjes van ieder ca. 15 minuten. De modules zijn: muziek (zang en cello), theater en dans, en taal. De filmpjes kunnen aan de ouderen worden getoond op elk moment dat de organisatie dat goed uit komt. De bedoeling is dan wel dat er een zorgverlener bij aanwezig is, die de mensen stimuleert en activeert om mee te doen.

Niet alleen voor instellingen

Maar ook particulieren, bijvoorbeeld familie of mantelzorgers van zorgbehoevende ouderen, kunnen de modules bestellen. De kosten zijn €50,- per module. Na betaling wordt een beveiligde Youtube link gestuurd, die dan voor de betreffende organisatie of huishouden beschikbaar komt.

Belangstellenden kunnen mailen met ineke.tegelaar@rozet.nl.

