Heel Arnhem wipt!

Het NK Tegelwippen is in volle gang. In het weekend van 22 mei is zo’n 200m2 Vitessegras én zijn een paar honderd planten weggegeven in ruil voor tuintegels. Er zijn tijdens deze actie meer dan 800 tegels gewipt. Ook de komende maanden staan er verschillende acties op de planning om Arnhem naar de overwinning te helpen en klimaatbestendiger te maken.

Tegel eruit, Vitessegras erin

Op vrijdag 21 mei heeft Arnhem Klimaatbestendig samen met vrijwilligers van ’t Broek Omhoog en de Buurtconciërge van Arnhem-Zuid graszoden uit Vitesse’s voetbalveld verzameld. Het veld werd vernieuwd en het oude gras zou weggegooid worden. Zonde, dachten ze bij platform Arnhem Klimaatbestendig. Er is contact gelegd met Vitesse om een tegel eruit, Vitessegras erin-actie te organiseren en Vitesse was direct enthousiast. Ook bij het publiek werd de actie goed ontvangen. Via de sociale mediakanalen van gemeente Arnhem en Arnhem Klimaatbestendig werd de actie veelvuldig gedeeld. Op zaterdag 22 mei hebben zo’n 80 Arnhemmers tuintegels ingeruild voor een eigen stukje Vitessegras. Deelnemers kunnen het resultaat van hun Vitessetuin delen via sociale media en de beste inzending wint de middenstip en een Arnhems bierpakket van Durs.

Ook op 22 mei werden de vaste planten die uit de wisselschalen van de gemeente zijn gehaald gratis weggegeven in ruil voor tuintegels. De vaste planten kregen een nieuw leven door ze weg te geven aan bewoners en buurtinitiatieven. Beide acties hebben ervoor gezorgd dat Arnhem in het NK Tegelwippenklassement meer dan 10 plaatsen is gestegen.

Wip mee!

Om op de eerste plek in het NK Tegelwippenklassement te komen, zullen nog veel tegels gewipt moeten worden. Arnhem strijd tegen Nijmegen en meer dan 70 andere gemeenten. Wip mee en maak van Arnhem een nóg groenere en gezondere stad. Als je bent uitgewipt, meld je je gewipte tegels met een voor- en nafoto aan via www.nk-tegelwippen.nl/meedoen. De mooiste resultaten maken kans op de publieksprijs die in het najaar wordt uitgereikt. Door je project te delen via social media met #Arnhemwipt maak je daarnaast kans op een Raintap regenton t.w.v. € 379,- van Arnhemse ontwerper Floris Schoonderbeek.

Wippen in de openbare ruimte

Arnhemmers die op openbaar terrein tegels willen wippen voor het aanleggen van een (buurt)tuin, plantsoenen of geveltuinen, kunnen dit melden via Fixi.nl/arnhem. gemeente Arnhem neemt dan contact op om de mogelijkheden te bespreken. Kijk op www.arnhem.nl/groenebuurt voor meer informatie. Meld ook bij het wippen van tegels in de openbare ruimte de tegels aan via www.nk-tegelwippen.nl.

Tegelophaalservice

Voor de wijken Het Arnhemse Broek, Klarendal en Malburgen is door de gemeente als proef een tegelophaalservice opgezet. Bewoners van deze wijken kunnen zich aanmelden waarna Suez gratis tuintegels ophaalt. Aanmelden kan via www.arnhemklimaatbestendig.nl/tegelophaalservice. Hier staan ook de voorwaarden. Tijdens de ophaaldagen krijgen deelnemers een groene attentie uitgereikt door platform Arnhem Klimaatbestendig. Als de actie goed verloopt komt er in de toekomst mogelijk ook voor andere wijken een tegelophaalservice.

Data ophaaldagen:

Het Arnhemse Broek en Klarendal: 14 juni. Meld je tegels aan vóór 11 juni.

Malburgen: 20 september. Meld je tegels aan vóór 17 september.

Met al deze acties probeert Arnhem de stad groener en leefbaarder te maken en hopelijk op 30 september, wanneer het NK tegelwippen is afgelopen, de gouden tegel in ontvangst te nemen.

Samen maken we Arnhem Klimaatbestendig

Het klimaat verandert en dat merken we. Gelukkig kunnen we verschillende maatregelen nemen om de negatieve gevolgen van klimaatverandering voor de stad te beperken. Vervang zo veel mogelijk tegels door groen om wateroverlast en hitte te voorkomen. Daarnaast kun je groene gevels, geveltuinen en groene daken aanleggen. Kijk op www.arnhemklimaatbestendig.nl wat jij allemaal kunt doen en hoe je te werk gaat. Hier lees je ook meer over het NK Tegelwippen.

Dit delen:

Tweet





Reacties