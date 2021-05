12e editie sonsbeek tentoonstelling gaat door

Stichting Sonsbeek & State of Fashion kondigde eerder deze maand de nieuwe openingsdatum aan voor het eerste deel van het meerjarig programma sonsbeek20→24 Force Times Distance – On Labour and its Sonic Ecologies. Van 2 juli tot en met 30 augustus zal de 12e editie van de internationale sonsbeek tentoonstelling te bezoeken zijn voor publiek waarbij we de geldende coronamaatregelen in acht nemen. De tentoonstelling vindt plaats op 13 verschillende locaties in Arnhem en Gelderland: van de Eusebiuskerk in het centrum van de stad Arnhem via de verschillende parken tot aan het Kröller Müller Museum op de Veluwe. sonsbeek20→24 wordt gecureerd door Antonia Alampi, Amal Alhaag, Zippora Elders en Aude Christel Mgba, onder artistieke leiding van Bonaventure Soh Bejeng Ndikung.

Met meer dan 37 kunstenaars en 39 veelal nieuwe kunstwerken op 13 verschillende locaties slaat sonsbeek20→24 haar vleugels uit en verandert haar ‘format’, dat zich oorspronkelijk toespitste op het eens in de vier jaar presenteren van kunstwerken in Park sonsbeek te Arnhem. sonsbeek20→24 wil de traditionele artistieke praktijk herzien en vertragen, met als doel te bouwen aan duurzame en wederkerige relaties tussen kunstenaars, kunstpodia, samenwerkingspartners (of locaties) en het lokale, nationale en internationale publiek. sonsbeek20→24 faciliteert en host gesprekken tussen verschillende publieksgroepen rond het thema ‘arbeid’, een onderwerp dat iedereen aangaat, en wil ruimte bieden aan andere verhalen en anders geleefde realiteiten op verschillende niveaus.

