Herenhuizen in Arnhemse Heeren opgeleverd

Deze week wordt het laatste herenhuis in het plan Arnhemse Heeren in Arnhem opgeleverd aan de Amsterdamseweg, direct tegenover Arnhem Centraal. KondorWessels Projecten en BPD | Bouwfonds Gebiedsontwikkeling hebben dit plan samen ontwikkeld. De totstandkoming van de woningen was in handen van Bouwmaatschappij Ufkes Apeldoorn. Met de realisatie van dit plan heeft Arnhem er een project met statige en energiezuinige herenhuizen bij.



Wonen in het centrum van Arnhem met park Sonsbeek als achtertuin: Arnhemse Heeren ligt in de Burgemeesterswijk in Arnhem, een wijk die al ruim 100 jaar bestaat en erg gewild is om in te wonen. De 19 nieuwe herenhuizen bevinden zich op loopafstand van het centrum en Park Sonsbeek. Het plan is ontworpen door Weusten Liedenbaum Architecten uit Arnhem.

Duurzaamheid in een van de oudste wijken van Arnhem

De Burgemeesterswijk staat bekend om zijn woningen uit begin vorige eeuw. De moderne herenhuizen van Arnhemse Heeren zijn in passende stijl uitgevoerd en hebben een energielabel A. Behalve vloerverwarming, goede isolatie en goede ventilatiemogelijkheden zijn de woningen gasloos en voorzien van zonnepanelen en een luchtwarmtepomp.

Nieuw leven op voormalig bedrijventerrein

De herenhuizen zijn ontwikkeld op het voormalige Nepromaterrein aan de rand van de Burgemeesterswijk. Het betrof een braakliggend terrein, 30 jaar lang, op een zichtbare locatie in de stad, met een verontreinigingsverleden. Na de afronding van de sanering gloorde een nieuwe toekomst voor dit deel van de stad: de 19 fraaie herenhuizen van Arnhemse Heeren.

Henri Schimmel, ontwikkelingsmanager bij BPD | Bouwfonds Gebiedsontwikkeling: “Arnhemse Heeren is een prachtige aanvulling op alles wat in de afgelopen eeuw is gebouwd in de Burgemeesterswijk en het stationsgebied. Naast de toepassing van hoogwaardige architectuur en duurzaamheidsmaatregelen liggen deze nieuwbouwwoningen ook nog eens strategisch in Arnhem zo tegen het centrum en het station. Niet vreemd dat de 19 herenhuizen zo snel verkocht waren en wij snel konden starten op deze zichtbare locatie die al jaren braak lag tot ongenoegen van iedere Arnhemmer.”

Roy Hasselerharm, directeur bij KondorWessels Projecten, vult aan: “Door de centrale ligging nabij het stadscentrum en het station is er goed nagedacht over de toepassing van een moderne parkeernorm op deze plek. Een andere interessante uitdaging op deze centrale binnenstedelijke locatie was de logistieke afstemming tijdens de bouw. We zijn enorm trots dat Ufkes de bouw van Arnhemse Heeren binnen de gestelde bouwtermijn heeft gerealiseerd en de bewoners met veel plezier kunnen wonen in hun nieuwbouwwoning op stand.”

