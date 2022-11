Herfsttheater GEITenBULT terug in de Geitenkamp

Het Herfsttheater GEITenBULT gaat weer door zoals dat in de wijk Geitenkamp sinds 2013 gebruikelijk is: drie dagen lang, van 18 tot en met 20 november, worden er op verschillende locaties in de wijk scenes gespeeld door wijkbewoners. Na een paar moeizame jaren waarin dit vanwege corona niet mogelijk was, kan het eindelijk weer.

Het Herfsttheater GEITenBULT begon in 2013 onder de naam Kamp en Geit als een project van muziektheater De Plaats. De opzet was uniek: drie dagen wijkspektakel, op toonaangevende locaties in de wijk of juist bij de mensen thuis, waarbij bewoners van de wijk de kans kregen hun creatieve talenten op het gebied van zang, dans of theater te etaleren onder deskundige begeleiding van theatermakers. Tot en met 2015 brachten zij drie jaar lang wijkspektakel voor en door wijkbewoners. Omdat stichting Kunst op de Bult het jammer vond dat dit succesvolle project na drie jaar uit de wijk zou verdwijnen, namen zij het stokje over en herdoopten zij het wijkspektakel tot Herfsttheater GEITenBULT. Inmiddels organiseren zij het voor de zevende keer (ook in de coronajaren waren zij druk met voorbereidingen, hoewel het herfsttheater toen niet op de gewenste manier doorgang kon vinden).

Verrassend theater op verrassende locaties

Dit jaar wordt het herfsttheater gehouden op 18, 19 en 20 november. Er worden twee routes gepresenteerd met elk vier scenes. Het start- en eindpunt is MFC de Wetering, waarvandaan het publiek in groepjes van ca. 12 personen door een publieksbegeleider naar de verschillende locaties wordt geleid. Op vrijdag en zaterdag is de starttijd om 19.30u en op zondag 14.30u. De totale speeltijd van een route is max. 2 uur, inclusief verplaatsing. Elke route is verrassend en gevariëerd dankzij de creativiteit van de spelers, geholpen door hun regisseur, en de afwisseling van de locaties. Sommige daarvan zijn wellicht al bekend, zoals ’t Plein (op het marktplein), Atelier Zeuner, Playground de Rommelkist en de Sperwer. Anderen zijn nieuw zoals het tuinhuisje in de Olmstraat, Proefwinkel Enjoy & Learn, de aula van de middelbare school Guido en het flatje van een wijkbewoonster. Het is altijd verrassend om te zien hoe de scenes op de locatie vorm krijgen.

Praktisch

Een kaartje kost zoals altijd € 8,- want daar heeft de inflatie gelukkig geen vat op gekregen. Wie in het bezit van een Gelrepas is betaalt € 4,- (1 kaartje per pas per dag). Wie alles wil zien, zal beide routes moeten boeken. Op de site is te zien welke scene in welke route zit.

Uiteraard zijn alle bezoekers welkom om na afloop in MFC de Wetering tijdens de Meet & Greet de spelers en elkaar te ontmoeten onder het genot van een drankje.

Dit alles is mogelijk dankzij de inzet van veel vrijwilligers uit de wijk en met financiële steun van de gemeente, Rozet en het Bewonersoverleg Geitenkamp (en aanliggende wijken). Onder het motto: voor en door wijkbewoners wordt het vast een geslaagd en gezellig evenement!