Nieuwe bestemming oude bieb Presikhaaf

De oude bibliotheek van Presikhaaf, onder een van de flats aan het Histveltplein, wordt al jaren gebruikt voor culturele (wijk) activiteiten. Maar helaas: de begane grond van het flatgebouw is verkocht en de creatieven moeten er uit.

Tijdelijke bestemming

De laatste jaren werd het grootste gedeelte van de begane grond bestierd door Collectief Koppig die hun thuisbasis ‘Bieb3000‘ noemt; een initiatief van creatieve ondernemers en kunstenaars als culturele werkplaats. Samen met partners in de wijk, zoals Rijnstad en Rozet, zette het collectief ook enorm toffe projecten uit voor (jonge) wijkbewoners. Die centrale plek werd verder gebruikt voor ontmoeting, exposities en volkskeuken Spoon: creatief maatschappelijke ondernemers uit de stad, sociaal werkers, leerkrachten en wijkbewoners troffen elkaar in Bieb3000.

Vanwege de verkoop moeten de bewoners het pand verlaten. Maar in het belang van de wijk, is het collectief naarstig op zoek naar een alternatief! Wat er op 1 januari 2023 met de begane grond aan het Histveltplein gaat gebeuren, is nog de vraag. Ondertussen houdt het collectief in ieder geval volgend weekend een uitverkoop.

Wij moeten er UIT-verkoop

‘Wij moeten onze thuisbasis verlaten, Bieb3000 aan Hisveltplein 21 is verkocht.

Ondanks dat het verdrietig nieuws is zijn wij ook ontzettend dankbaar voor de mooie projecten die wij hebben mogen draaien, de mooie mensen die wij hebben ontmoet en de momenten die wij hebben gedeeld met elkaar. Op dit moment zijn wij dan ook bezig met een ander pand waar wij als Collectief Koppig een nieuwe start gaan maken. Helaas kunnen wij nog niet melden waar dat zal zijn, maar daar gaat snel verandering in komen! Omdat wij weggaan organiseren wij een Alles moet er Uit-verkoop. We willen graag nog een laatste keer buurten met de buurt en bekenden. Dus kom langs op zaterdag 12 november tussen 15:00 & 20:00 en koop onze spullen zodat wij minder hoeven te verhuizen. En voor de aller ALLER laatste keer, lach, eet, drink en dans met ons in BIEB3000!’

