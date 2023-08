Het Airborne Museum presenteert: Lezingenreeks

Vanaf september is er iedere maand in samenwerking met de Vereniging Vrienden van het Airborne Museum een lezingenreeks uitgezet. Op 23 september gaat deze reeks van start. Kom in het Airborne Museum luisteren naar kenners, specialisten en ervaringsdeskundigen. Deze reeks biedt zowel verdieping als verkenning van verschillende historische én actuele onderwerpen. De Slag om Arnhem staat hierin centraal.

Programma:

23 september 2023, Ad van Liempt

Ad van Liempt is een gerenommeerd journalist, schrijver en televisiemaker. Hij staat bekend om zijn werk op het gebied van geschiedenis en documentaires, met een focus op de Tweede Wereldoorlog.

Samen met fotograaf Rolf Baas zocht Ad van Liempt vijftig plekken op waar tijdens de bezettingstijd aangrijpende dingen gebeurd zijn. Deze plekken legden ze vast in woord en beeld in het boek ‘Hier is het gebeurd. 50 plekken uit de bezettingstijd om bij stil te staan’.

Tijdens zijn lezing neemt Van Liempt je mee in een aantal bijzondere verhalen over plekken die de bezettingstijd markeren, in al hun onvoorstelbare gruwelijkheid.

8 oktober 2023, orthopedisch chirurg Matthijs Somford

Matthijs Somford is orthopedisch chirurg en kenner op het gebied van medische zorg tijdens de Slag om Arnhem.

Elke slag gaat gepaard met slachtoffers. Om goede zorg te kunnen verlenen troffen de Britten uitgebreide voorbereidingen. Voorraden werden aangelegd en chirurgische teams werden getraind. Er werden Field Ambulances opgericht. Deze mobiele medische eenheden konden direct na de luchtlandingen ter plekke aan de slag. Gedurende de slag werden er ook Field Hospitals ingericht in onder andere Hotel De Tafelberg en het St. Elisabeths Gasthuis.

Tijdens zijn lezing zal Somford inzoomen op de organisatie en uitvoering van de medische zorg. Dit doet hij met behulp van persoonlijke verhalen en historische voorwerpen.

5 november 2023, Hoofdkrijgsmachtrabbijn kolonel Menachem Sebbag

Menachem Sebbag is geboren in Engeland en opgeleid tot rabbijn in Israël en Amsterdam. Sinds 2006 is hij hoofdkrijgsmachtsrabbijn bij defensie.

Als krijgsmachtrabbijn is Sebbag aangesteld voor het verzorgen van joodse militairen. Als geestelijk begeleider komt Sebbag bij veteranenverenigingen en spreekt hij met militairen en veteranen met verschillende overtuigingen. Het werk bij defensie is anders dan regulier pastoraal werk. Militairen en veteranen komen met andere ervaringen, vraagstukken en problematiek.

Tijdens zijn lezing vertelt Sebbag over zijn werk als rabbijn bij defensie. Met welke vraagstukken komen militairen en veteranen bij hem? En hoe ziet de geschiedenis van Joodse geestelijke verzorging bij defensie eruit?

3 december 2023, archeoloog Martijn Reinders

Martijn Reinders is als KNA archeoloog gespecialiseerd in de Tweede Wereldoorlog en heeft de afgelopen tien jaar diverse onderzoeken uitgevoerd op verschillende Luftwaffe-locaties in en rondom Arnhem.

Al sinds 1944 zijn tastbare herinneringen verzameld, opgegraven en gekoesterd. In eerste instantie gebeurde dit door particulieren, met bijvoorbeeld een metaaldetector. Tegenwoordig komen explosievenbedrijven naast munitie ook andere bijzondere bodemvondsten tegen. Reinders heeft voor zijn masterstudie archeologie aan de Universiteit Leiden voor het eerst verschillende sporen en verhalen van de Slag om Arnhem samengebracht.

Tijdens zijn lezing neemt Reinders je mee in de bijzondere verhalen die deze tastbare herinneringen vertellen.

Airborne Museum Hartenstein

De Slag om Arnhem, onderdeel van Operatie Market Garden, heeft grote impact gehad op het verloop van de Tweede Wereldoorlog. In het Airborne Museum vertellen we het verhaal van de Slag om Arnhem.

Het Airborne Museum is gevestigd in Villa Hartenstein, het hoofdkwartier van de Britten in september 1944. In het museum doorloop je stap voor stap de Slag om Arnhem, luister je naar de aangrijpende verhalen van Britse, Duitse en Poolse militairen en maak je kennis met burgers en hun bijzondere getuigenissen.

Utrechtseweg 232, 6862 AZ Oosterbeek

Airborne Museum at the Bridge



Airborne Museum at the Bridge is de museale dependance van het Airborne Museum at Hartenstein in Arnhem. Met fenomenaal uitzicht op de wereldberoemde John Frostbrug vertelt Airborne Museum at the Bridge de persoonlijke verhalen van de Britse luitenant John Grayburn, de Duitse Hauptsturmführer Viktor Eberhard Gräbner en de Nederlandse kapitein Jacob Groenewoud die op deze plek vochten en sneuvelden tijdens de Slag om Arnhem in september 1944. Airborne Museum at the Bridge is gratis te bezoeken.

Rijnkade 150, 6811 HD Arnhem

