Gemeente Arnhem en winkelcentrumeigenaar Wereldhave zetten belangrijke stap voor renovatie winkelcentrum Kronenburg: Een essentiële stap in de renovatie van het stadsdeel en winkelcentrum Kronenburg is onlangs gezet door de Gemeente Arnhem en Wereldhave. Beide partijen ondertekenden een intentieovereenkomst om dit bekende winkelcentrum te ontwikkelen tot een zogenaamd Full Service Center.

Meer dan een winkelcentrum

Met deze overeenkomst vormen Wereldhave en de Gemeente Arnhem een fundament voor de belangrijke verandering van winkelcentrum Kronenburg. Dit is een uitvoering van de ‘visie van Kronenburg’, die in 2022 door de gemeenteraad van Arnhem werd vastgesteld.

Het Full Service Center Kronenburg moet uitgroeien tot een plek die bezoekers en inwoners in al hun dagelijkse behoeften voorziet. Het centrum zal een mix van winkels bieden die zich richten op het dagelijks leven van de bezoekers, aangevuld met diverse nieuwe functies zoals (avond)horeca, vrijetijdsbesteding & entertainment, fitness en co-working, aangevuld met kunst, cultuur en maatschappelijke voorzieningen voor de wijkbewoners.

Totaalvisie Kronenburg

De gemeente Arnhem benadrukt dat deze ontwikkeling een belangrijke eerste stap is in de uitvoering van een grotere totaalvisie voor Kronenburg. Het creëren van een levendige, inclusieve buurt zijn essentieel voor het welzijn van inwoners en de toekomst van Arnhem, het winkelcentrum speelt daar als middelpunt van de wijk Kronenburg een belangrijke rol in.

Het eerste deel van de ontwikkeling zal naar verwachting begin volgend jaar van start gaan. De werkzaamheden zullen in fasen plaatsvinden, en het centrum blijft gedurende de gehele renovatie open en toegankelijk voor bezoekers.

Meer informatie over alle ontwikkelingen in Kronenburg is te vinden op: www.arnhem.nl/kronenburg

