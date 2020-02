Het Colofon ontvangt auteur over Arnhems verzetsman en verrader

De Arnhemse fietsenmaker Johnny de Droog liet tussen 1942 en 1945 minstens driehonderd verzetsstrijders en joden achter de tralies verdwijnen. Ruim een kwart van zijn slachtoffers zou de bevrijding niet halen. Zondag 1 maart interviewt Harry van der Ploeg, journalist van De Gelderlander, Erik Schaap over diens boek De levens van Johnny de Droog, verzetsman en verrader. Wees welkom in Het Colofon in de Bakkerstraat, entree vrij!

Johnny de Droog joeg zijn prooien genadeloos op, martelde en moordde. Hij betoverde zijn slachtoffers met zijn charisma en fantastische verhalen. Elke poging om hem uit te schakelen faalde. Toch stierf deze ’sadist in optima forma’ op gewelddadige wijze, kort voor de Duitse capitulatie. Wie was daarvoor verantwoordelijk? Wat deed de gepassioneerde verzetsstrijder partij kiezen voor de Sicherheitsdienst? Hoe kon De Droog vervolgens straffeloos de illegaliteit binnendringen en talloze kopstukken uitleveren aan de vijand? En waarom kent bijna niemand deze opportunistische oorlogsmisdadiger, een van de effectiefste en gevaarlijkste die Nederland telde?

Archieven die eerder gesloten waren en gesprekken met ooggetuigen leiden naar verrassende antwoorden.

Erik Schaap (1961) studeerde journalistiek en politicologie. Hij publiceerde artikelen in diverse tijdschriften (onder meer in De Tijd en Vrij Nederland) en meerdere historische boeken – vooral over de Tweede Wereldoorlog – waaronder de familiebiografie Eisendrath, een verzonken familie en het levensverhaal Walraven van Hall, premier van het verzet.

Zondag 1 maart – 14 tot 16 uur – vrij entree – graag aanmelden!

Boekhandel Het Colofon is gevestigd in de Bakkerstraat 56, het voormalige pand van Houtbrox en de vroegere Palace-bioscoop. De winkel begon augustus 2014 met zestig oude deuren op schragen. In korte tijd is de winkel uitgegroeid tot een complete boekhandel met een grote collectie nieuwe boeken en een afdeling 2ehands- en voordeelboeken.

Maar Het Colofon is meer. Het is een podium voor kunst en cultuur en een conceptstore: iedereen die iets heeft aan te bieden dat raakvlakken heeft met boeken kan zich binnen Het Colofon manifesteren. Ook al het meubilair in Het Colofon is te koop. Het Colofon is nog altijd in ontwikkeling en is nooit af.

Het boek De levens van Johnny de Droog. Verzetsman en verrader verscheen in februari 2020 bij uitgeverij Oevers (ISBN 9789492068408, €21,95).

