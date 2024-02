Het Grootste Snuffelparadijs in het GelreDome

Op 10 en 11 februari staat Stadion GelreDome in Arnhem in het teken van de ultieme snuffelervaring tijdens de Mega Snuffelmarkt. Met maar liefst 550 kramen gevuld met tweedehands schatten en curiosa belooft dit evenement een waar paradijs voor snuffelliefhebbers te worden.

Van 9.00 tot 16.30 uur kunnen bezoekers zich onderdompelen in een schatzoekersdroom, omringd door een overvloed aan unieke vondsten. Of je nu op zoek bent naar vintage vondsten, verzamelobjecten of gewoon wat gezellige snuffeltijd wilt doorbrengen, deze markt heeft het allemaal.

De entree bedraagt € 5,- voor volwassenen, en kinderen onder begeleiding tot 12 jaar hebben gratis toegang. Parkeren is bovendien kosteloos. Stadion Gelredome is gelegen aan de Batavierenweg 25 te Arnhem.

Mis dit unieke evenement niet en beleef een dag vol ontdekkingen op de Mega Snuffelmarkt in Stadion GelreDome. Tot dan!

