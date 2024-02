Omgeving AKU-ensemble wordt groene ontmoetingsplek

Het AKU-ensemble en het omliggende gebied aan het Gele Rijders Plein krijgen een opknapbeurt. Het basisplan voor de restauratie van het kunstwerk en zijn omgeving is goedgekeurd door het college van de gemeente Arnhem. Dit basisplan vormt het uitgangspunt voor het uiteindelijke ontwerp. Het hele gebied wordt groener en klimaatbestendiger.

AKU fontein – monument van wederopbouw

De AKU fontein is een bijzonder (Rijks!)monument. Ter viering van haar vijftigjarig bestaan in 1961, schonk de Algemene Kunstzijde Unie (AKU) dit ensemble aan de burgers van Arnhem. Een plek om elkaar te ontmoeten en te verpozen rond de fontein of in de intimiteit van de pergola. Een oase in hartje stad. De bedoeling van de AKU was een aangename omgeving te creëren, die bijdroeg aan de ontspanning en het welzijn van de burgers, waarvan vele werknemers waren bij de AKU. Een mooi geschenk. Dankzij ook de menselijke maat, die architect Henk Brouwer in nauwe samenwerking met beeldhouwer Shinkichi Tajiri heeft weten te bereiken in het ensemble.

Plannen Gele Rijders Plein

In 2017 is besloten het Gele Rijders Plein op te knappen. De oostkant van het plein is veranderd in een groene, rustige plek. De gemeente gaat nu verder met de westkant: de restauratie van het AKU-monument en het gebied eromheen. Eind 2024 moet het plein klaar zijn. Daar zijn nogal wat discussies aan vooraf gegaan, ooit was er sprake van het monument te verplaatsen naar een andere plek. De erven Brouwer en Tajiri (architect Henk Brouwer en de kunstenaar Shinkichi Tajiri) wilden met een website bijdragen aan de vergroting van de kennis over en de betekenis van het Rijksmonument de AKU-fontein en doen dit vanuit hun betrokkenheid met de makers ervan.

Nu zegt de gemeente dat het monument helaas in verval is geraakt. ‘In 2018 werd de oostzijde van het Gele Rijders Plein opgeknapt en vergroend. Lang was onduidelijk wat er zou gebeuren met de westzijde, waarvan ook het AKU-ensemble deel uitmaakt. De gemeenteraad gaf daarom eerder al opdracht tot restauratie van het monument en het opknappen van het aangrenzende gebied.’

Klimaatbestendig en net als vroeger: uitstekende ontmoetingsplek



Het monument wordt gerestaureerd naar de oorspronkelijke staat en verdwenen elementen worden teruggebracht. Extra bomen en groen zorgen voor schaduw en verkoeling. Hemelwater wordt opgevangen en gebufferd. De patio krijgt winterharde beplanting en er komt energiezuinige verlichting. Dit alles maakt deze plek klimaatbestendiger en zorgt voor meer biodiversiteit. Er komen meer zitplaatsen en er worden speelobjecten geplaatst. Het ontwerp is op verschillende momenten afgestemd met diverse betrokken partijen.

De opknapbeurt van het AKU-ensemble en het aangrenzende gebied maakt het Gele Rijders Plein straks tot een uitstekende ontmoetingsplek. Bob Roelofs, wethouder Openbare Ruimte: ‘Het moet een plein worden waar iedereen weer graag wil zijn. Waar je op een zonnige dag kunt genieten van de groene omgeving en van verschillende activiteiten. Ik kan niet wachten om het uiteindelijke resultaat te zien.’

