Het kan weer! Wijvenkraam in de Melkfabriek

Nieuw jaar, nieuwe kansen! Wijvenkraam, de gezelligste markt voor ‘meiden’ van alle leeftijden, is terug en vindt op zondag

13 maart 2022 weer plaats in de iconische Melkfabriek in het bruisende stadshart van Arnhem. Verschillende liefhebbers presenteren speciaal voor jou de leukste vintage kleding, tweedehands designs, handgemaakte sieraden en unieke accessoires. Voor ieder wat wils bij deze unieke shopping experience!

De stoerste vintage- & designmarkt voor alle vrouwen

Wijvenkraam staat voor kwaliteit, creativiteit en diversiteit en is daarmee allesbehalve een doorsnee rommelmarkt. Stylisten, verzamelaars, ontwerpers, fashion-holics, design liefhebbers en andere verkopers vanuit het hele land richten hun kramen gezellig in met kwalitatieve en one-of-a-kind items waar elk meidenhart sneller van gaat kloppen. Geheid dat jij bij Wijvenkraam perfecte vintage parels en tweedehands schatten kunt scoren en dat tegen een eerlijke prijs terwijl je lekker duurzaam bezig bent. Welk ‘wijf’ wil dit nou missen?

Fashion én een beetje food

Tussen 11.00 en 17.00 uur nodigt Wijvenkraam alle ‘mädels’ van Arnhem en omstreken uit om hun dikke winteroutfits te verruilen voor vrolijke zomeroutfits. Dj’s verzorgen heerlijke beats en good vibes tijdens het shoppen om het energielevel goed op peil te houden. Mocht je toch even een pauze willen omdat je tassen inmiddels uitpuilen met gevonden juweeltjes, dan kun je bij heerlijke foodstands en koffiebars terecht om je weer even op te laden. Dus girls, trommel al je fashionista’s, shopaholics en vintage lovers bij elkaar en kom gezellig naar de Melkfabriek op zondag 13 maart voor hét perfecte dagje uit.

Social Media: Facebookpagina, evenement en Instagram.

Website: www.wijvenkraam.nl

Datum: Zondag 13 maart 2022

Tijd: 11.00 uur – 17.00 uur

Locatie: De Melkfabriek, Nieuwe Kade 1, 6827 AA Arnhem

Entree: € 4,00 (kinderen t/m 12 jaar gratis)

Reacties