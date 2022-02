Meestem-meter Arnhemse gemeenteraadsverkiezingen

Op 16 maart kunnen Arnhemmers naar de stembus voor de gemeenteraadsverkiezingen. Er is zojuist een Arnhemse meestem-meter gelanceerd.

Terugkijken

Met welke partijen in de gemeenteraad stem jij het meeste mee? Dat kun je ontdekken in de Meestem-meter. De Meestem-meter is een stemwijzer die gebruik maakt van voorstellen waarover de gemeenteraad de afgelopen vier jaar heeft besloten. Je zit bij de Meestem-meter als het ware op de stoel van een raadslid.

Het is een bekend probleem van de bestaande stemwijzers: in verkiezingstijd beloven politieke partijen van alles. Maar wat komt er na de verkiezingen eigenlijk terecht van al die verkiezingsbeloften?

Waar politieke partijen werkelijk voor kiezen, kun je zien in de Meestem-meter. De Meestem-meter maakt geen gebruik van verkiezingsbeloften, maar kijkt terug op besluiten die de gemeenteraad werkelijk heeft genomen.

Van Diftar tot vuurwerkverbod

Alle grote onderwerpen waarover de raadsleden in Arnhem in de afgelopen vier jaar hebben gestemd, komen in de stellingen van de Meestem-meter voorbij. Hierdoor wordt duidelijk waar een politieke partij in werkelijkheid voor of tegen heeft gestemd. Moet het Stadstheater verbouwd worden? Kan de gemeente beter stoppen met Diftar? Moet Arnhem een poging doen om het Eurovisie Songfestival naar de stad te halen? Moeten we een lokaal vuurwerkverbod instellen?

De Meestem-meter bestaat uit 22 stellingen. Bij iedere stelling staat een toelichting die kan helpen om een standpunt te bepalen. Aan het eind is er ook de mogelijkheid om aan te geven welke onderwerpen extra belangrijk zijn. Vervolgens wordt de uitslag getoond en kun je zien met welke partijen in de gemeenteraad je vaak meestemt, en met welke partijen niet. De Meestem-meter toont ook hoe partijen bij iedere stelling gestemd hebben.

16 partijen

Alle twaalf partijen in de gemeenteraad zijn in de Meestem-meter meegenomen. Omdat de Meestem-meter terugkijkt op genomen besluiten, is het standpunt van nieuwe partijen niet meegenomen. Naast de twaalf partijen die nu in de gemeenteraad zitten, doen ook Volt, de VNU, Partij J%O en FVD mee bij de gemeenteraadsverkiezingen op 16 maart. Op de website van de Meestem-meter is een link te vinden naar het verkiezingsprogramma van deze partijen.

Bekijk de Arnhemse stemwijzer: www.meestemmeter.nl

De Meestem-meter werd voor het eerst gelanceerd bij de gemeenteraadsverkiezingen van maart 2018. Bij de Provinciale Statenverkiezingen in 2019 is de Meestem-meter ingezet door de provincie Fryslân. De Meestem-meter is een Arnhems product, ontwikkeld door voormalig Arnhem Direct auteur Patrick Arink.

